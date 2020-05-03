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В Берлине прошли акции протеста против карантина

03.05.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Берлине прошли акции протеста против карантина

В Берлине прошли акции протеста против карантина. Больше пятисот человек вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

Как и во всей Европе, первое, что пострадало в Германии – экономика. Малый и средний бизнес и его владельцы, производственники, торговцы – проблему видят в перспективе. Точнее ее отсутствии. Что делать дальше? Полиция просит людей дистанцироваться друг от друга. Пока обстановка на пикетах относительно спокойная.

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В Берлине прошли акции протеста против карантина. Больше пятисот человек вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Как и во всей Европе, первое, что...
 
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