ХК «Брест» продлил контракт с главным тренером

Фото - пресс-служба ХК «Брест»





В прошлом году под руководством Ковалева «зубры» сыграли 57 поединков и набрали 98 очков. Но при этом не смогли выполнить главную задачу - попасть в плей-офф и Экстралигу-А. Однако работа тренерского штаба устроила руководство клуба. Поэтому изменений на командном мостике не предвидится.





Кроме того, продлены контракты с четырьмя легионерами - нападающими Ильей Балаболкиным и Дмитрием Самсоновым, защитниками Виталием Кафеевым и Камилем Мингазовым. Шести игрокам с белорусскими паспортами сделаны квалификационные предложения, еще у девяти есть действующие соглашения с «Брестом» на следующий сезон.



