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ХК «Брест» продлил контракт с главным тренером
Источник материала: Партизан
Андрей Ковалев останется еще как минимум на сезон.
Фото - пресс-служба ХК «Брест»
В прошлом году под руководством Ковалева «зубры» сыграли 57 поединков и набрали 98 очков. Но при этом не смогли выполнить главную задачу - попасть в плей-офф и Экстралигу-А. Однако работа тренерского штаба устроила руководство клуба. Поэтому изменений на командном мостике не предвидится.
Кроме того, продлены контракты с четырьмя легионерами - нападающими Ильей Балаболкиным и Дмитрием Самсоновым, защитниками Виталием Кафеевым и Камилем Мингазовым. Шести игрокам с белорусскими паспортами сделаны квалификационные предложения, еще у девяти есть действующие соглашения с «Брестом» на следующий сезон.
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Андрей Ковалев останется еще как минимум на сезон.
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