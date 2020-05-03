Брестские таможенники собрали сведения о 180 бывших сотрудниках - участниках войны

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской таможне к 75-летию Великой Победы провели исследовательскую работу по установлению сведений о бывших сотрудниках - участниках Великой Отечественной войны: удалось восстановить биографии 180 ветеранов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы таможни Сергей Селивонец.





По скупым архивным сведениям установлен боевой путь солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, их подвиги и награды, полученные ранения, а также послевоенная трудовая биография. Именно за счет участников Великой Отечественной формировался послевоенный состав Брестской таможни. Четыре ветерана в разное время руководили коллективом: Александр Воронцов (1952-1954), Михаил Перестюк (1954-1961), Михаил Писарев (1961-1969), Александр Шталь (1969-1982).





Самым сложным, по словам Сергея Селивонца, было найти сведения о сотрудниках таможни довоенного призыва. Судьбы большинства из них оказались трагическими. "В ночь на 22 июня 1941 года в пунктах таможенного контроля несли дежурство пятеро сотрудников: Александр Пелепенок, Иван Елин, Виктор Сухов, Кирилл Демьянишин и Серов (его имя установить не удалось). Трое из них попали в плен. Многие инспекторы погибли в первые дни войны. И лишь Кирилл Демьянишин после освобождения Бреста был призван в ряды Красной Армии, а в 1946 году вернулся на таможню, где и работал до выхода на пенсию", - рассказал начальник отдела.

Ветераны с фронтовой закалкой оставались в строю таможенников на протяжении десятилетий. Так, из 180 участников войны, чьи биографии удалось восстановить, 70 проработали в таможне более 10 лет. В том числе 13 человек трудились в коллективе по 30-40 лет, из них трое - более 40 лет. Эти сотрудники были примером для молодежи. Даже выйдя на заслуженный отдых , они не теряли связи с коллективом, делились с коллегами своим богатым опытом.





"Моему поколению посчастливилось знать многих ветеранов, учиться у них. Запомнилось их повышенное чувство ответственности к порученному делу, житейская мудрость, отеческая забота и доброта. На их долю выпало суровое испытание, которое они прошли с честью", - отметил Сергей Селивонец.

Сейчас в Бресте проживает только один таможенник - участник войны: это 93-летний Владимир Петрович Сацюк. Традиционно представители таможни навестят ветерана в эти дни, чтобы поздравить с 75-й годовщиной Великой Победы.