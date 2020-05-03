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«Они умирали за нас, а мы – за парад». Соцсети жестко раскритиковали решение Лукашенко о параде
Источник материала: KYKY>
3 мая Александр Лукашенко финально заявил: в Минске 9 мая параду быть! Цитируем: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались».
И если еще пару дней назад была надежда, что это мероприятие все же отменят, потому что репетиции солдат странным образом срывались, сейчас кристально ясно: через неделю в центр города нагонят людей и пустят танки. Эта новость всколыхнула не только беларусов – весь русскоязычный Twitter. Посмотрите, как люди реагируют на решение президента. Спойлер: лестных отзывов мы не нашли.
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