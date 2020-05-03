«Они умирали за нас, а мы – за парад». Соцсети жестко раскритиковали решение Лукашенко о параде

Источник материала: KYKY

3 мая Александр Лукашенко финально заявил: в Минске 9 мая параду быть! Цитируем: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались».

И если еще пару дней назад была надежда, что это мероприятие все же отменят, потому что репетиции солдат странным образом срывались, сейчас кристально ясно: через неделю в центр города нагонят людей и пустят танки. Эта новость всколыхнула не только беларусов – весь русскоязычный Twitter. Посмотрите, как люди реагируют на решение президента. Спойлер: лестных отзывов мы не нашли.

Перадайце Лукашэнку, што акрамя яго парад у Беларусі НІКОМУ не патрэбны!



Вось што ён сёння нагаварыў:



— Павінен сказаць, што мы не можам адмяніць парад. Проста не можам. Я доўга над гэтым думаў. Вядома, гэта эмацыйная, глыбока ідэалагічная рэч. І падумайце, што скажуць людзі. pic.twitter.com/TUXJz2Wnb1 — symbal.by (@symbalby) May 3, 2020

Нет, люди скажут не это слово. Более того, люди УЖЕ говорят совсем не эти слова в адрес Лукашенко и чиновников, которые так и не нашли в себе смелости говорить всё как есть. pic.twitter.com/uNq1KZWAp0 — Anton Motolko (@Motolko) May 3, 2020

То есть папа римский, перед Господом не испугался отменить пасхальные служения и сделал это он-лайн. А Лукашенко испугался непонятно кого и объявили парад на 9 мая)))

Ну очередная вспышка COVID вам в помощь))))

Меньше ватников - легче жить)))) — Agaldor (@Agaldor1) May 3, 2020

Лукашенко сказал,что проведёт военный парад не смотря ни на что. pic.twitter.com/EGKdSZ2lwY — Сектор приз по барабану (@kidalarivz) May 3, 2020

когда же этот весь сюр закончится ( — Ирина Хроль (@irina_khrol) May 3, 2020

Лукашенко заявил, что не может отменить парад, потому что 'а подумайте, что люди скажут'.



А что люди говорят насчёт того, что ты, диктатор, сидишь во власти 26 лет, положив на все права и свободы, а теперь и на здоровье этих самых людей? — Ледовый лоцман (@MarchDok) May 3, 2020

Что значит не хочешь парад? Все хотят парад, не выдумывай — Andrii Savchenko (@ptico) May 3, 2020

суицид? как банально.

приезжайте в беларусь, сходите на парад победы! будьте оригинальнее обыкновенных самоубийц! умирать - так с песней! — мяmежнuца (@fragoluzione) May 3, 2020

Все правильно говорит. Если альфа-самец показывает, что испугался, его тут же сжирают. Поэтому 'лучше умереть стоя чем жить на коленях' и прочее. — Ivan Radziankou (@Veterrr) May 3, 2020

Так ведь Колька к парадам привык! Как Колька-то без парада? Все ради него, ради сыночка — осталось недорешено (@ziganshina2010) May 3, 2020