NASA на видео показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

Источник материала: Вороновская газета

Космическое агентство NASA опубликовало видео, на котором показало скорость и масштабы таяния ледников в Антарктиде.

Для ролика использовались данные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В космическом устройстве используется лазерный высотомер, посылающий на Землю импульс с частотой десять килогерц.

Заметное таяние ледников в западной части Антарктиды началось в 2003 году и продолжается по сей день. В результате уровень моря повысился на 14 миллиметров. Это почти треть от общего уровня подъема воды в океанах, отмечают специалисты.





Что касается восточной части континента, то последние 16 лет количество ледников здесь только росло. Так что вопрос о климатической катастрофе остается открытым.

В Антaрктиде ежегoдно тает примернo 120 гигатoнн льда, а в Гренландии — окoло 200 гигатoнн.