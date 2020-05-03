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NASA на видео показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
03.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Космическое агентство
Для ролика использовались данные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В космическом устройстве используется лазерный высотомер, посылающий на Землю импульс с частотой десять килогерц.
Заметное таяние ледников в западной части Антарктиды началось в 2003 году и продолжается по сей день. В результате уровень моря повысился на 14 миллиметров. Это почти треть от общего уровня подъема воды в океанах, отмечают специалисты.
Что касается восточной части континента, то последние 16 лет количество ледников здесь только росло. Так что вопрос о климатической катастрофе остается открытым.
В Антaрктиде ежегoдно тает примернo 120 гигатoнн льда, а в Гренландии — окoло 200 гигатoнн.
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Космическое агентство NASA опубликовало видео, на котором показало скорость и масштабы таяния ледников в Антарктиде. Для ролика использовались данные со спутника...
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