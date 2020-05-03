Около 250 человек прошли по Бресту с лозунгом «Лукашенко, уходи»

Такую цифру приводит и брестский правозащитник Роман Кисляк.





Люди собрались на центральной площади города, откуда шествием прошли по пешей улице Советской. Абсолютное большинство было в масках и старалось сохранять безопасную дистанцию. Одной из тем, которые активно обсуждались, было то, что задержанные ранее на 15 суток активисты Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк не появились сегодня на акции. В ИВС их соратникам сообщили, что те «выбыли».





Как и в минувшее воскресенье, участники акции скандировали «Лукашенко, уходи!», «Чиновников на нары», «Свободу активистам» и другие лозунги.





По информации от наших корреспондентов, акцию сопровождало очень много милиционеров в штатском, которые вели оперативную съемку. Сведений о задержаниях на данный момент нет.









Поддержать протестующих приехал председатель Движения «За свабоду» Юрий Губаревич, который принимает участие в кампании праймериз оппозиции.









Жители Бреста уже более 2 лет каждое воскресенье собираются на главной площади города, чтобы выразить несогласие со строительством аккумуляторного заводу «АйПауэр» – его считают опасным для окрестностей и здоровья. Несмотря на возмущения части местного населения, завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Постепенно протест против завода приобретает черты политического протеста против действующей власти.











