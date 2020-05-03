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На Эверест провели 5G

04.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Huawei и China Mobile установили на северном склоне самой высокой горы в мире, по которой проходит китайско-непальская граница, три базовых станции 5G.

На Эверест провели 5G

Станции установлены в альпинистских лагерях на высотах 5300, 5800 и 6500 метров. Для их монтажа China Mobile направила на Эверест 150 своих сотрудников, которые в ходе выполнения работ проложили по горе 25 километров оптоволоконного кабеля.

Оборудование предназначено в первую очередь для измерения Эвереста, но сетью также смогут пользоваться ученые и альпинисты — для связи, а также, например, для прямой трансляции видео в высоком разрешении. И поднимающимся на вершину теперь не придется брать с собой тяжелые аппараты спутниковой телефонии.

Удовольствие, однако, обещает быть недолгим. После завершения измерительных работ компании намерены демонтировать оборудование — еще до конца этого года. Но пока станция 5G, установленная на высоте 6500 метров остается самой высотной в мире.

Источник: popmech.ru

 
 
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Huawei и China Mobile установили на северном склоне самой высокой горы в мире, по которой проходит китайско-непальская граница, три базовых
 
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