На Эверест провели 5G

Источник материала: Полымя

Huawei и China Mobile установили на северном склоне самой высокой горы в мире, по которой проходит китайско-непальская граница, три базовых станции 5G.





Станции установлены в альпинистских лагерях на высотах 5300, 5800 и 6500 метров. Для их монтажа China Mobile направила на Эверест 150 своих сотрудников, которые в ходе выполнения работ проложили по горе 25 километров оптоволоконного кабеля.

Оборудование предназначено в первую очередь для измерения Эвереста, но сетью также смогут пользоваться ученые и альпинисты — для связи, а также, например, для прямой трансляции видео в высоком разрешении. И поднимающимся на вершину теперь не придется брать с собой тяжелые аппараты спутниковой телефонии.

Удовольствие, однако, обещает быть недолгим. После завершения измерительных работ компании намерены демонтировать оборудование — еще до конца этого года. Но пока станция 5G, установленная на высоте 6500 метров остается самой высотной в мире.