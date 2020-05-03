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Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу

03.05.2020 19:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу

Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу. Лидеры подтвердили свой класс, одержав крупные победы. 

Гродненский «Неман» разгромил «Бобруйчанку» – 6:0, «Зорка-БДУ» обыграла команду Брестского центра олимпийского резерва — 3:0. Ранее минское «Динамо» одержало уверенную победу над юниорской сборной Беларуси — 7:0, а сильнейший клуб страны «Минск» не оставил шансов могилёвскому «Днепру» – 10:0.

Следующий тур пройдёт 10 и 11 мая. После первых матчей в гонке бомбардиров лидирует форвард «Минска» Эмуедж Огбайагбевха. Она забила три мяча.

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Теги: Минск
 
 
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Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу. Лидеры подтвердили свой класс, одержав крупные победы.  Гродненский «Неман» разгромил...
 
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