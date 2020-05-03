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Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу. Лидеры подтвердили свой класс, одержав крупные победы.
Гродненский «Неман» разгромил «Бобруйчанку» – 6:0, «Зорка-БДУ» обыграла команду Брестского центра олимпийского резерва — 3:0. Ранее минское «Динамо» одержало уверенную победу над юниорской сборной Беларуси — 7:0, а сильнейший клуб страны «Минск» не оставил шансов могилёвскому «Днепру» – 10:0.
Следующий тур пройдёт 10 и 11 мая. После первых матчей в гонке бомбардиров лидирует форвард «Минска» Эмуедж Огбайагбевха. Она забила три мяча.
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Завершился первый тур женского чемпионата Беларуси по футболу. Лидеры подтвердили свой класс, одержав крупные победы. Гродненский «Неман» разгромил...
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