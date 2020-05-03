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Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А его проект архитектор Георгий Заборский разработал уже во время войны. Именно его версия впоследствии выиграла конкурс из 70 работ. Кстати, памятник мог быть и круглым вот таким:
Юлия Ковалева, заведующая отделом Музея истории города Минска:
За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск.
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Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С простреленным горлом, без света в палате....
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