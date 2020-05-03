ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

03.05.2020 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы

А его проект архитектор Георгий Заборский разработал уже во время войны. Именно его версия впоследствии выиграла конкурс из 70 работ. Кстати, памятник мог быть и круглым вот таким:

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

Юлия Ковалева, заведующая отделом Музея истории города Минска:
Все привыкли, что перед монументом горит Вечный огонь. Так было не всегда. Вечный огонь был зажжен в 1961 году. Но сам Георгий Заборский задумывал монумент с иным значением  как мажорный. А вечный огонь ведь зажигается на братских могилах. То есть это коренным образом изменило все значение этого монумента. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Юлия Ковалева, Георгий Заборский

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  С простреленным горлом, без света в палате....
 
Новости дня
Новости разные
 
«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика