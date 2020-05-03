ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

03.05.2020 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую Мадонну Рафаэля, бережно спрятанную в заброшенной каменоломне в 30 километрах от Дрездена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно здесь она уцелела во время бомбардировок города и той самой Дрезденской галереи, в которую вернулась через 10 лет, уже после реставрации.

Игорь Позняк, СТВ:
Но к чему вся это история? А к тому, что она позже вдохновила Мая Данцига – знаменитого белорусского художника, которому на этой неделе исполнилось бы 90 – на создание другого эпохального полотна, которое недавно выставлялось в Лондоне. И обратите внимание: в центре композиции – все та же Мадонна Рафаэля с младенцем на руках, уже как аллегория хрупкого мира, выстоявшего в годы Второй мировой. Таким вот спасенный мир накануне тогда еще 40-летия Победы, в 85-м, увидел Данциг.
Хотя, конечно, в первую очередь он был летописцем послевоенного Минска. И сегодня нам весьма кстати вот эта его работа. Коренные минчане помнят площадь Победы еще Круглой. А вот молодожены сюда приходят до сих пор. Разве что с небольшим перерывом на реконструкцию, которую завершили на днях, в канун нынешнего юбилея Победы.

Дмитрий Боярович оценил обновленное историческое место.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Мы видим работу, которая называется «Оборона Брестской крепости». Именно ее защитники стали первыми героями на белорусской земле, которые, не зная, что началась война, вели жестокие бои. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Полотном Евгения Зайцева, где первые часы войны, рассказ начинаем неспроста. Это музей Великой Отечественной, отсюда картину перенесли к площади Победы. Она венчает выставку репродукций из 12 известных работ: Ивана Стасевича, Абрама Кроля, Михаила Савицкого… 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Нам пришлось проделать очень много работы. Изучить и поднять многие наши фотодокументальные источники (плакаты, карты), которые потом использовались в экспозиции. Ведь она маленькая, но должна быть очень емкая.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Подземный переход сейчас как мини-музей. Здесь много людей. Минчане гуляют, фотографируются. Информация на стендах – на трех языках: белорусском, русском и английском. Чтобы о том, что довелось пройти белорусам, узнавали и туристы. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Тот, кто о войне знает мало, увидит все ее стороны: лагеря смерти, партизанов, восстановление страны. А в красном цвете – карта оккупированной Беларуси. Кстати, стенды с антивандальным покрытием. Надписи стираются. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Подземный уровень нам показывает Анна Аксенова – научный руководитель реконструкции. Это по ее проекту площадь модернизировали. Основу – венок – оставили. А вот тактильная плитка и мультимедийный экран – ноу-хау ремонта.  

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект», научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы:
Мы добавили в подсветке немножко освещенности. Почистили облицовочные элементы, заменили, отреставрировали все надписи. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Изменения снаружи обыватель вряд ли заметит, но они есть – ярче засияла звезда Победы. Трехметровый знак из бронзы и ломоносовской смальты почистили и позолотили. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Ну а Вечный огонь теперь в чугунном обрамлении, чтобы не сжигал гранит. У елей наверху стало больше почвы. Для деревьев сделали постамент.  

С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Анна Аксенова:
Выполнена реконструкция стилобата укрепление фундамента. Это была очень сложная работа, поскольку в связи с вибрациями от метро наш монумент немного отклонился от оси.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Иван Сацукевич, экскурсовод:
Гэта фактычна першы спецыялізаваны помнік, які быў зроблены ў нашым горадзе. Ён павінен быў паказаць свята Перамогі. Тое, што адчувалі ўсе мінчане, беларусы. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Ну а сегодня с этим местом связано многое. Это и память (возложение цветов на площади Победы давно стало традицией для иностранных гостей, официальных лиц Беларуси), и ритуал (здесь до пандемии постоянно дежурил пост школьников). А еще оно стало символом нашего телеканала. Именно его зрители видят каждый день перед выпуском новостей на СТВ. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Эта реконструкция (и площади, и монумента), очевидно, не последняя. Самое простое, что могут сделать потомки победителей – сохранить память о той, уже далекой, войне во имя мира.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Георгий Заборский, Игорь Позняк, Светлана Потупчик, Анна Аксенова, Иван Сацукевич

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский журналист: если минское "Динамо" уйдет из КХЛ, белорусы станут легионерами. Сборная попрощается с элитой чемпионата мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика