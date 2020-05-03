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«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую Мадонну Рафаэля, бережно спрятанную в заброшенной каменоломне в 30 километрах от Дрездена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно здесь она уцелела во время бомбардировок города и той самой Дрезденской галереи, в которую вернулась через 10 лет, уже после реставрации.
Игорь Позняк, СТВ:
Мы видим работу, которая называется «Оборона Брестской крепости». Именно ее защитники стали первыми героями на белорусской земле, которые, не зная, что началась война, вели жестокие бои.
Полотном Евгения Зайцева, где первые часы войны, рассказ начинаем неспроста. Это музей Великой Отечественной, отсюда картину перенесли к площади Победы. Она венчает выставку репродукций из 12 известных работ: Ивана Стасевича, Абрама Кроля, Михаила Савицкого…
Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Подземный переход сейчас как мини-музей. Здесь много людей. Минчане гуляют, фотографируются. Информация на стендах – на трех языках: белорусском, русском и английском. Чтобы о том, что довелось пройти белорусам, узнавали и туристы.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Подземный уровень нам показывает Анна Аксенова – научный руководитель реконструкции. Это по ее проекту площадь модернизировали. Основу – венок – оставили. А вот тактильная плитка и мультимедийный экран – ноу-хау ремонта.
Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект», научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы:
Изменения снаружи обыватель вряд ли заметит, но они есть – ярче засияла звезда Победы. Трехметровый знак из бронзы и ломоносовской смальты почистили и позолотили.
Ну а Вечный огонь теперь в чугунном обрамлении, чтобы не сжигал гранит. У елей наверху стало больше почвы. Для деревьев сделали постамент.
Анна Аксенова:
За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск.
Иван Сацукевич, экскурсовод:
Ну а сегодня с этим местом связано многое. Это и память (возложение цветов на площади Победы давно стало традицией для иностранных гостей, официальных лиц Беларуси), и ритуал (здесь до пандемии постоянно дежурил пост школьников). А еще оно стало символом нашего телеканала. Именно его зрители видят каждый день перед выпуском новостей на СТВ.
Эта реконструкция (и площади, и монумента), очевидно, не последняя. Самое простое, что могут сделать потомки победителей – сохранить память о той, уже далекой, войне во имя мира.
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«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?
Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую...
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