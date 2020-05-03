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Выплаты, кассы взаимопомощи, подработки и питание. Михаил Орда рассказал, как работает ФПБ во время коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Воскресенье, вечер. Финал самой короткой рабочей недели в году, где – вот ведь парадокс – есть много поводов говорить о труде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это, конечно, и праздник Первомая, и старая добрая традиция накануне этого дня отмечать тех, кто много и хорошо работает.
В Минске на неделе открыли обновленную Доску почета. Здесь те, с кого многим сегодня стоит взять пример. 62 лидера соцэкономразвития по итогам 2019 года. Это и отдельные компании, и целые города и области. Например, в числе региональных лидеров Минск, а также столичная и Брестская области – фактически, половина всей экономики страны. Немало и представителей бизнеса (это уже тренд последнего времени).
Но главное, конечно, люди труда. А вот о них тоже в канун праздника мы говорили с Михаилом Ордой – главой самой массовой в Беларуси общественной организации.
Человеку бывает достаточна не какая-то материальная выплата, важно внимание
Игорь Позняк, СТВ:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Игорь Позняк:
Михаил Орда:
«На всех предприятиях и в организациях (практически во всех) сегодня организованы кассы взаимопомощи»
Игорь Позняк:
Михаил Орда:
На всех предприятиях и в организациях (практически во всех) сегодня организованы кассы взаимопомощи. Это те кассы, которые оказывают материальную помощь тем работникам, у которых сегодня тяжелое материальное положение, и особенное внимание обращаем на те предприятия, у которых сложилась достаточно сложная экономическая ситуация.
Первоочередное, что профком делает – это направляет деньги для того, чтобы сегодня купить защитные средства, потому что нужно всем обезопаситься. От безопасности друг друга зависит безопасность каждого – это сегодня аксиома. Безусловно, деньги, которые нужны для того, чтобы поддержать тех людей, у которых сегодня трудное материальное положение – это сегодня многодетные семьи, матери-одиночки. Да просто молодые работники, которые пришли – может, и помочь-то некому, разные семьи есть.
Важно протянуть в этой ситуации руку, когда выплачиваются 2/3, нужно ходить в магазин, нужно платить коммунальные платежи за свое проживание и так далее. И здесь солидарность заключается в том, что кассы взаимопомощи есть во всех отраслевых профсоюзах, в обкомах, районных комитетах. И сегодня если нет у первичной организации собственных денег, которые формируются, накапливаются – значит, вышестоящая организация из своих касс взаимопомощи, в том числе и кассы Федерации профсоюзов Беларуси (а туда мы сегодня направляем все деньги, которые мы экономим на мероприятиях). В том числе сегодня ни о каких премиях речи не идет, потому что важно все деньги саккумулировать и направить туда, где они важнее и нужнее.
«Проводятся работы по организации питания на рабочих местах»
Игорь Позняк:
Михаил Орда:
Мы сегодня особе внимание уделяем тем профессиям и людям, которые в силу свих служебных обязанностей достаточно много контактируют с большим количеством людей. Мы понимаем, что сегодня есть специфика и там риск заболевания достаточно высок. Как пример можно сказать, мы знаем: сегодня в ряде домов-интернатов сотрудников перевели на вахтовый метод. И там профсоюзы взяли на себе обеспечение этих работников горячим питанием. По железной дороге: свыше 6 500 работников железной дороги сегодня страхуются профсоюзами на случай болезни.
По многим отраслям сегодня профсоюзы инициируют много дополнительных мер защиты тем работникам предприятий, которые находятся в зоне риска.
«Создали фонд для того, чтобы поддержать и материально и застраховать не только медиков, но и всех, кто имеет к этому отношение»
Игорь Позняк:
Михаил Орда:
Но что отличительно – более 6 000 физических лиц свои добровольные пожертвования туда направили. Это говорит о солидарности нашего общества, это хороший показатель, когда люди откликаются для того, чтобы сегодня своей копейкой помочь другому, подстраховать и материально поддержать.
«Ты просто можешь подработать, сохраняя свое рабочее место»
Игорь Позняк:
Михаил Орда:
Безусловно, сегодня есть предприятия, которые оказались в достаточно сложной ситуации в силу своей специфической деятельности, и там, где сегодня объективно есть простои на предприятиях. Здесь как раз несколько новшеств, которые были профсоюзами предложены, мы настаивали, и они были включены в Трудовой кодекс.
Это сегодня дистанционная форма работы, то есть работа на удалении. И сегодня такая работа, мы знаем, есть, и она уже прописана и может быть осуществлена не непосредственно на своем рабочем месте, а в связи с необходимостью или спецификой на удалении.
Также мы говорим о том, что сегодня по ряду предприятий, где есть остановка… требуются на других предприятиях возможность рабочих рук, и у человека есть эта квалификация, ему не нужно увольняться. Ему сегодня достаточно перейти и, допустим, заключить там договор подряда для того, чтобы в этот момент подработать на другой работе, принести себе пользу и обществу. В частности, пошив масок, бахил. Отраслевой профсоюз легкой промышленности предложил и указал, где сегодня необходим этот переток, который пошел рабочей силы. Он сегодня регламентирован Трудовым кодексом.
Эта возможность для того, чтобы не увольняться со своего основного рабочего места, как это раньше было, и потом обратно не трудоустраиваться. Ты просто можешь подработать, сохраняя свое рабочее место. И когда ситуация настроится и начнет работать предприятие, ты просто вернешься обратно и будешь благополучно работать.
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Выплаты, кассы взаимопомощи, подработки и питание. Михаил Орда рассказал, как работает ФПБ во время коронавируса
Новости Беларуси. Воскресенье, вечер. Финал самой короткой рабочей недели в году, где – вот ведь парадокс – есть много поводов говорить о труде, сообщили в...
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