Дмитрий Коробов перешёл в хоккейный клуб КХЛ «Салават Юлаев»

Источник материала: ОНТ

Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов продолжит выступление в КХЛ. Игрок перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

Контракт рассчитан на два года. В минувшем сезоне Коробов выступал за хабаровский «Амур», в составе которого провёл 29 матчей и забросил две шайбы. В «Салавате Юлаеве», напомним, выступает еще один белорус, также защитник сборной страны Евгений Лисовец. В составе национальной команды Дмитрий Коробов сыграл на восьми чемпионатах мира.

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