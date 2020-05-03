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Дмитрий Коробов перешёл в хоккейный клуб КХЛ «Салават Юлаев»
Источник материала: ОНТ
Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов продолжит выступление в КХЛ. Игрок перешёл в уфимский «Салават Юлаев».
Контракт рассчитан на два года. В минувшем сезоне Коробов выступал за хабаровский «Амур», в составе которого провёл 29 матчей и забросил две шайбы. В «Салавате Юлаеве», напомним, выступает еще один белорус, также защитник сборной страны Евгений Лисовец. В составе национальной команды Дмитрий Коробов сыграл на восьми чемпионатах мира.
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов продолжит выступление в КХЛ. Игрок перешёл в уфимский «Салават Юлаев». Контракт рассчитан на два года. В...
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