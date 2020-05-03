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Российский журналист: если минское "Динамо" уйдет из КХЛ, белорусы станут легионерами. Сборная попрощается с элитой чемпионата мира

03.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист Владислав Уткин рассказал, о проблемах, с которыми столкнутся белорусские сборные, если минское "Динамо" выйдет из КХЛ.





"Минск — один из самых хоккейных городов на нашем хоккейном пространстве. Игра с клюшкой и шайбой является самым популярным видом спорта в Беларуси. Если кто-то думает, что это не так, и что футбол в братской республике пользуется большим спросом — посмотрите на посещаемость матчей местного чемпионата. Даже на недавно отреконструированную красавицу-арену в центре Минска почти никто не ходит, что уж говорить о других городах. А вот хоккейное "Динамо" все время собирает неплохую аудиторию, несмотря на провальные результаты. Сами посудите: игры команды, занявшей последнее место в сезоне, в среднем посещало 10700 человек. Это второй показатель в лиге. Выше оказался только СКА, который собирал почти по 12 тысяч зрителей (без учета Русской классики с ЦСКА на "Газпром Арене". Если же брать европейские чемпионаты, то "зубры" оказались на шестой позиции, пропустив вперед швейцарский "Берн" и немецкие "Кельнер Хайе", "Айсберен Берлин" и "Адлер Мангейм".

Заполненные трибуны красивого и современного стадиона = хорошая картинка. КХЛ, как лига, которая заботится о своем имидже, должна это прекрасно понимать. В конце концов, картинку, где команда, занимающая последнее место в чемпионате, входит в европейский топ-10 по посещаемости, можно выгодно продавать, привлекая ей хороших легионеров. Да и качество ТВ-трансляций из Минска всегда было на уровне.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Владислав Уткин рассказал, о проблемах, с которыми столкнутся белорусские сборные, если минское "Динамо" выйдет из КХЛ.
 
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