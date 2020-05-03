В страховой профсоюзный фонд помощи медицинским работникам поступило уже 800 тысяч рублей

Источник материала: ОНТ

Средств, которые перечислены в страховой фонд помощи работникам здравоохранения, достаточно для оплаты всех страховых случаев. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире передачи «Контуры» на телеканале ОНТ.

Он подчеркнул, что деньги предназначены не только для врачей, а для всех, кто работает в сфере здравоохранения.

«По решению Президиума Федерации профсоюзов Беларуси был создан Фонд по страхованию (я хочу подчеркнуть, не только врачей, но и тех, кто занят сегодня в здравоохранении). Мы определились, что все отраслевые профсоюзы перечисляют солидарно туда деньги. На сегодняшний день 800 тысяч есть накоплений данного фонда, этого достаточно для того, чтобы сегодня все страховые случаи, которые есть, мы могли оплачивать», – рассказал Орда.

По его словам, средства доходят до адресатов в течение трех дней.

«Будут без промедления, без проволочек выплачиваться по заявлению (а для этого необходимо, чтобы был приложен бюллетень), в течение трех дней деньги поступают заявителю. Это очень важно, чтобы все не растягивалось на месяцы, потому что ложка дорога к обеду. Сегодня там суммы определены по положению достаточно емкие и весомые для того, чтобы действительно можно было поддержать материально тех людей, медиков, которые сегодня находятся на передовой», – отметил глава ФПБ.

Напомним, Фонд страхования медиков создали в Беларуси в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он пополняется не только за свет отчислений всех отраслевых профсоюзов, а туда также поступают и добровольные пожертвования белорусов.

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