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«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?

03.05.2020 21:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы открыли следующую дверь? Что это за дверь?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Во-первых, у меня семья, у меня ребёнок – это совершенно другой круг. Это совершенно другие обязанности.

«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

Вадим Щеглов:
Но можно стать домохозяйкой в таком случае. Вы для себя такую судьбу видите?

Александра Герасименя:
Нет. На самом деле, я не чувствую себя домохозяйкой, хотя я очень хорошо и комфортно чувствую себя дома с семьёй. Но помимо семьи, у меня есть свой клуб плавания, где в бассейнах мы арендуем воду и обучаем деток. Это то, что мне нравится, то, что я люблю, то, в чём я разбираюсь. И то, на что, в общем-то, потратила полжизни. Да, я немножко отошла от спорта как спортсмен, но я понимаю, что всё равно далеко я не уйду, мне это интересно.

«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?

Вадим Щеглов:
Каково Вам в бизнесе сегодня – почувствовать себя бизнесвумэн?

Александра Герасименя:
Я не первый год занимаюсь, поэтому для меня не было шоком окончание моей спортивной карьеры. Я знала, куда я иду и что я буду делать.

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы открыли следующую дверь? Что это за дверь?Александра Герасименя,...
 
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