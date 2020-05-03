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«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
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«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы открыли следующую дверь? Что это за дверь?Александра Герасименя,...
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