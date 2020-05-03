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Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
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Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваш успех в белорусском плавании никто не может повторить. А что не так у...
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