Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваш успех в белорусском плавании никто не может повторить. А что не так у нас с плаванием?

«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Думаю, тут некорректный вопрос – что не так. Вопрос не в том. Мы же понимаем, что, чтобы стать чемпионом мира – это может стать один из миллионов. Один из миллионов тех, кто в мире занимается плаванием. И не каждый второй, который придёт в спорт, станет олимпийским чемпионом или призёром мира.

Вадим Щеглов:

Просто в других видах спорта есть больше.





Александра Герасименя:

Да. Но у них немножечко другая селекция. У нас приходят, потому что хотят, вот получается, случайно попали. А там идёт конкретный отбор. И если смотреть по количеству занимающихся, то мы посмотрим, что, в общем-то, не всё у нас так плохо. Я уверена, что у нас будут следующие чемпионы и олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время. Просто время.