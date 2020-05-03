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Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»

03.05.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш успех в белорусском плавании никто не может повторить. А что не так у нас с плаванием?

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Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Думаю, тут некорректный вопрос – что не так. Вопрос не в том. Мы же понимаем, что, чтобы стать чемпионом мира – это может стать один из миллионов. Один из миллионов тех, кто в мире занимается плаванием. И не каждый второй, который придёт в спорт, станет олимпийским чемпионом или призёром мира.

Вадим Щеглов:
Просто в других видах спорта есть больше.

Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»

Александра Герасименя:
Да. Но у них немножечко другая селекция. У нас приходят, потому что хотят, вот получается, случайно попали. А там идёт конкретный отбор. И если смотреть по количеству занимающихся, то мы посмотрим, что, в общем-то, не всё у нас так плохо. Я уверена, что у нас будут следующие чемпионы и олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время. Просто время.  

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваш успех в белорусском плавании никто не может повторить. А что не так у...
 
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