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Поклонники не узнали на фото постаревшего Андрея Губина

03.05.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поклонники не узнали на фото постаревшего Андрея Губина

Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее фото опубликовано в Instagram артиста.

Поклонники певца были удивлены его внешним видом, некоторые не смогли его узнать.

На кадрах Губин запечатлен в компании своих друзей во время празднования своего дня рождения.

Фанаты признались в комментариях, что рады увидеть его, при этом отметили болезненный вид артиста. Некоторым показалось, что для своего возраста (ему 46 лет) певец выглядит неважно.

«Я все равно вижу: он счастлив», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Я бы его не узнала», – поделились своим мнением подписчики Губина.

 

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Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее фото опубликовано в Instagram артиста. Поклонники певца были...
 
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