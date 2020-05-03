Поклонники не узнали на фото постаревшего Андрея Губина

Источник материала: ОНТ

Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее фото опубликовано в Instagram артиста.

Поклонники певца были удивлены его внешним видом, некоторые не смогли его узнать.

На кадрах Губин запечатлен в компании своих друзей во время празднования своего дня рождения.

Фанаты признались в комментариях, что рады увидеть его, при этом отметили болезненный вид артиста. Некоторым показалось, что для своего возраста (ему 46 лет) певец выглядит неважно.

«Я все равно вижу: он счастлив», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Я бы его не узнала», – поделились своим мнением подписчики Губина.

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