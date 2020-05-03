|
Поклонники не узнали на фото постаревшего Андрея Губина
Источник материала: ОНТ
Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее фото опубликовано в Instagram артиста.
Поклонники певца были удивлены его внешним видом, некоторые не смогли его узнать.
На кадрах Губин запечатлен в компании своих друзей во время празднования своего дня рождения.
Фанаты признались в комментариях, что рады увидеть его, при этом отметили болезненный вид артиста. Некоторым показалось, что для своего возраста (ему 46 лет) певец выглядит неважно.
«Я все равно вижу: он счастлив», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Я бы его не узнала», – поделились своим мнением подписчики Губина.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный в 90-е годы певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее фото опубликовано в Instagram артиста. Поклонники певца были...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)