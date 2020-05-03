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Стало известно название биографии принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустят биографию, уже известно ее название,
По данным источника, биографическая книга герцогов Сассексских будет называться «В поисках свободы». Она увидит свет 11 августа этого года, а в продажу поступит 20 августа.
Судя по описанию на Amazon, в биографии будет показан честный, откровенный и обезоруживающий портрет бывших представителей королевской семьи.
Отмечается также, что мало кто знает правдивую историю о Гарри и Меган. Биография раскроет неизвестные подробности совместной жизни пары, развеяв множество слухов и заблуждений, которые преследуют принца и его супругу с момента их свадьбы.
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустят биографию, уже известно ее название, пишет Daily Mail. По данным источника, биографическая книга герцогов Сассексских...
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