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Стало известно название биографии принца Гарри и Меган Маркл

03.05.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно название биографии принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустят биографию, уже известно ее название, пишет Daily Mail.

По данным источника, биографическая книга герцогов Сассексских будет называться «В поисках свободы». Она увидит свет 11 августа этого года, а в продажу поступит 20 августа.

Судя по описанию на Amazon, в биографии будет показан честный, откровенный и обезоруживающий портрет бывших представителей королевской семьи.

Отмечается также, что мало кто знает правдивую историю о Гарри и Меган. Биография раскроет неизвестные подробности совместной жизни пары, развеяв множество слухов и заблуждений, которые преследуют принца и его супругу с момента их свадьбы.

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустят биографию, уже известно ее название, пишет Daily Mail. По данным источника, биографическая книга герцогов Сассексских...
 
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