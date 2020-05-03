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Аттракционы крутятся, кафе открыты! Парк ждёт своих посетителей (да, и снова о нём)

03.05.2020 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 мая традиционное открытие сезона в парке культуры и отдыха. Кстати, он раньше носил название «Имени 1 мая». Наверное, открытие плавучего фонтана, вновь обустроенные городской сад и набережная отвлекли внимание брестчан от этого события.

Аттракционы крутятся, кафе открыты! Парк ждёт своих посетителей (да, и снова о нём)

Решил вечером прогуляться по парку и посмотреть, что работает. Первое впечатление, очень приятное – тут даже можно самоизолироваться.

Аттракционы крутятся, кафе открыты! Парк ждёт своих посетителей (да, и снова о нём)

Заходишь через центральные ворота - народу немного, в основном это неспешные семейные прогулки на велосипедах и самокатах. Свободные лавочки и беседки. Кафешки все работают, но посетителей раз-два и обчёлся. Аттракционы крутятся, а на них по одному-два человека, лишь иногда компания побольше соберётся.

Аттракционы крутятся, кафе открыты! Парк ждёт своих посетителей (да, и снова о нём)

Люди читают книжки в беседках и на лавочках, листают телефоны, слушают музыку. Девушки на большой эстраде репетируют какие-то хореографические номера. Птички поют, я не специалист, но вроде и соловьиные трели слышны. Сфотографировал симпатичную белочку, которая даже попозировала немного.

 
 
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  1 мая традиционное открытие сезона в парке культуры и отдыха. Кстати, он раньше носил название «Имени 1 мая». Наверное, открытие плавучего фонтана, вновь...
 
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