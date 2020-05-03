Аттракционы крутятся, кафе открыты! Парк ждёт своих посетителей (да, и снова о нём)

Источник материала: Виртуальный Брест

1 мая традиционное открытие сезона в парке культуры и отдыха. Кстати, он раньше носил название «Имени 1 мая». Наверное, открытие плавучего фонтана, вновь обустроенные городской сад и набережная отвлекли внимание брестчан от этого события.





Решил вечером прогуляться по парку и посмотреть, что работает. Первое впечатление, очень приятное – тут даже можно самоизолироваться.





Заходишь через центральные ворота - народу немного, в основном это неспешные семейные прогулки на велосипедах и самокатах. Свободные лавочки и беседки. Кафешки все работают, но посетителей раз-два и обчёлся. Аттракционы крутятся, а на них по одному-два человека, лишь иногда компания побольше соберётся.





Люди читают книжки в беседках и на лавочках, листают телефоны, слушают музыку. Девушки на большой эстраде репетируют какие-то хореографические номера. Птички поют, я не специалист, но вроде и соловьиные трели слышны. Сфотографировал симпатичную белочку, которая даже попозировала немного.