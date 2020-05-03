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Иностранцев напугала внешность украинской модели. Для них она страшно красива, и это не преувеличение
Источник материала: Tut.by
Девушка из Украины Алена Омович уже успела заслужить популярность у более чем миллиона подписчиков в
С 15 лет девушка пошла в модельный бизнес, а к 20 годам стала делиться с постепенно увеличивающимся количеством фолловеров своими советами по тренировкам и питанию. Но красотка решила совершенствовать себя не только с помощью диеты и спорта: первой операцией, о которой Алена рассказала подписчикам, была маммопластика.
После этого внешность девушки стала заметно меняться, а пропорции становились все более кукольными, что делало ее лишь популярнее.
Сейчас Омович не только радует подписчиков фотографиями, но также выпускает свою линию белья, для которой сама выступает моделью.
В комментариях девушка получает от подписчиков немало комплиментов.
Однако пока русскоязычные подписчики Алены восхищались своим кумиром, фотографии украинской модели увидели иностранные пользователи сайта Reddit. И они не поняли такой красоты.
Подписчики поддержали автора поста и пришли к единодушному выводу, что внешность Алены — это перебор.
А вам нравится такая эстетика? Пишите в комментариях.
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Иностранцев напугала внешность украинской модели. Для них она страшно красива, и это не преувеличение
Девушка из Украины Алена Омович уже успела заслужить любовь более миллиона подписчиков в инстаграме. Во имя красоты она не раз меняла свою внешность с помощью...
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