Иностранцев напугала внешность украинской модели. Для них она страшно красива, и это не преувеличение

Источник материала: Tut.by

Девушка из Украины Алена Омович уже успела заслужить популярность у более чем миллиона подписчиков в инстаграме . Во имя красоты она не раз меняла свою внешность с помощью пластики и никогда не скрывала этого от своих фолловеров.

С 15 лет девушка пошла в модельный бизнес, а к 20 годам стала делиться с постепенно увеличивающимся количеством фолловеров своими советами по тренировкам и питанию. Но красотка решила совершенствовать себя не только с помощью диеты и спорта: первой операцией, о которой Алена рассказала подписчикам, была маммопластика.

После этого внешность девушки стала заметно меняться, а пропорции становились все более кукольными, что делало ее лишь популярнее.

Сейчас Омович не только радует подписчиков фотографиями, но также выпускает свою линию белья, для которой сама выступает моделью.

В комментариях девушка получает от подписчиков немало комплиментов.

Однако пока русскоязычные подписчики Алены восхищались своим кумиром, фотографии украинской модели увидели иностранные пользователи сайта Reddit. И они не поняли такой красоты.

Подписчики поддержали автора поста и пришли к единодушному выводу, что внешность Алены — это перебор.

А вам нравится такая эстетика? Пишите в комментариях.