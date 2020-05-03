ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

03.05.2020 23:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Он избрал для Швеции стратегию выработки коллективного иммунитета. За что местные жители ему, кажется, благодарны.

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Густав Ллойд Агерблад:
Я пошел на это, потому что верю в нашу стратегию и в то, что власти не могут заставлять нас оставаться дома.

Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Действительно, на фоне всеобщей мировой паники Швеция демонстрирует нордическое хладнокровие. И что бы ни говорили в других странах, власти предпочитают рекомендовать, а не запрещать, рассчитывая на сознательность шведов.

Люди в материале: Яна Шипко, Густав Ллойд Агерблад, Андерс Тегнелл

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика