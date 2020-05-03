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«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны
Источник материала: СТВ
Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он избрал для Швеции стратегию выработки коллективного иммунитета. За что местные жители ему, кажется, благодарны.
Густав Ллойд Агерблад:
Действительно, на фоне всеобщей мировой паники Швеция демонстрирует нордическое хладнокровие. И что бы ни говорили в других странах, власти предпочитают рекомендовать, а не запрещать, рассчитывая на сознательность шведов.
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Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в...
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