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«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

03.05.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важная тема недели – гуманитарная помощь. Как с максимальной пользой, но без лишней бюрократии работать с этим ресурсом, говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

И речь не только о поставках таких нужных сегодня средств защиты или медоборудования, но и финансировании самых разных социальных проектов. Деньги порой немалые, а потому крайне важно соблюдать правила игры на правовом поле. А здесь Президент поручил разработать новый декрет. Главный посыл: любая помощь должна дойти до адресата, а деньги должны быть потрачены исключительно на благое дело.

Репортаж Алены Сыровой.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Помогать – одна из базовых потребностей человека. Некоторые этому посвящают всю жизнь.

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И профильный департамент, и довольно жесткие механизмы регулирования получения безвозмездной поддержки появились не просто так. Практика показала, что не всегда финансы, поступавшие в нашу страну как гуманитарная помощь, использовали по назначению. А ведь эти деньги не всегда облагаются налогами.

Александр Лукашенко: На гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция так называемая

То есть если деньги идут на поддержку спортсменов, их должны получить конкретные люди.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Если на развитие научных проектов – значит, только им и никому другому. Такое требование Президента. Это справедливо в том числе и в отношении тех, кто присылает помощь. С таким условием мы готовы льготировать. 

Александр Лукашенко: все должно быть честно, принципиально и порядочно

Как вариант – расширить полномочия местной вертикали власти. Об этом из раза в раз говорит Александр Лукашенко. Аналогичная позиция и у тех, кто работает с безвозмездной помощью, как, например, Геннадий Корецкий.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Геннадий Корецкий, председатель международного благотворительно общественного объединения «Помощь детям Чернобыля»:
Только местные органы власти сегодня знают, чем занимаются общественные организации на их территории. И только местные органы власти могут сказать: вот этого стоит освобождать, а этого не стоит. Вот этот социально нужен и социально важен, а вот этот – ну, мы можем освободить на месяц.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Расширенные полномочия местных чиновников – одно из новшеств декрета, проект которого на неделе представили Президенту. Он его в целом одобрил, подпишут в ближайшее время. О главных изменениях рассказал глава Департамента по гуманитарной деятельности. Начали с базового.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:
Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи. Ранее под иностранной безвозмездной помощью понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций получателям Республике Беларусь. Сейчас предлагается закрепить на уровне нормативного акта, что это в том числе будут и услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Больше всего изменений касается налогообложения. Треть всех финансов, поступающих в нашу страну в качестве безвозмездной помощи, тратятся на хозяйственные нужды организаций. Шла речь о том, чтобы освободить их от уплаты, но позиция государства принципиальна: все деньги должны идти только на гуманитарные цели. 

Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»

За последние три года в нашу страну иностранной безвозмездной помощи поступило на 240 миллионов долларов – из Великобритании, Германии, Китая, Швейцарии и других стран.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Беларусь готова принимать поддержку, тем более в нынешней непростой для всего мира ситуации. Но делать это будем, опираясь на свой опыт и главный принцип: помощь в полном объеме должна достигнуть своего адресата.

Люди в материале: Геннадий Корецкий, Игорь Кудревич, Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Важная тема недели – гуманитарная помощь. Как с максимальной пользой, но без лишней бюрократии работать с этим ресурсом, говорили во Дворце...
 
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