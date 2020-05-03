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«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впервые наша страна ощутимый объем иностранной помощи стала получать после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тогда еще не было отлаженных механизмов, гуманитарку получали, опираясь на личные связи и «честное слово».
Сегодня, конечно, многое поменялось, но по-прежнему есть те, кто, как герой нашего сюжета, Геннадий Корецкий, руководитель благотворительного объединения «Дети Чернобыля», не один десяток лет помогает «состыковать» тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее оказать.
Геннадий Корецкий, председатель международного благотворительно общественного объединения «Помощь детям Чернобыля»:
Одежда, медицинское оборудование с пометкой б/у – 30 лет назад гуманитарная помощь была именно такой, и все равно приравнивалась к «скорой» для тех, кто нуждался. В 90-е таких было много. Сейчас превалируют запросы иного толка – спонсорскую помощь ждут, чтобы развиваться, а не закрывать базовые потребности.
Геннадий Корецкий:
Если говорить об оздоровлении детей, больше 130 тысяч детей отправили. Дети, которые имеют какие-либо заболевания, тот же сахарный диабет – да, есть и такие группы – они выезжают, но выезжают с врачами. Там идет обмен, конкретный обмен между врачами.
Обмен спортивными командами. Не только наши туда едут, итальянцы приезжали к нам уже неоднократно.
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«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е
Новости Беларуси. Впервые наша страна ощутимый объем иностранной помощи стала получать после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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