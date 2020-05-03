75-летие Великой Победы: телеканал ОНТ подготовил ряд проектов о военных подвигах

Источник материала: ОНТ

Беларусь помнит. Обо всех погибших и обо всех героях той страшной войны. Помнит всегда, а на пороге празднования Дня Победы эта память важна нам особенно. Уже через неделю мы все вместе отпразднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И те, кому мы бесконечно благодарны за 75 лет мира, за саму жизнь, никогда не должны быть забыты. Телеканал ОНТ подготовил целый ряд проектов, которые еще раз напомнят нам о подвигах, которые совершались в борьбе за наше право на мирную и свободную жизнь.

Россонский район – Партизанская республика, по версии Гитлера, которая не сдавалась. Иван Навроцкий – отец Иоанн, спасший деревню, заложив жизни жены и двух дочерей. И истории сотен людей, которые празднуют день рождения 9 мая. Кстати, 9 мая 1945 года первые полосы газет пестрели новостью о посевной, а не о Победе. Воспоминания детей Минского гетто и тех, кто выжил. Все это – меньше процента историй, которые телеканал ОНТ подготовил для эфира на следующей неделе. Чтобы мы все вместе вспомнили «сколько стоило нашей стране 9 Мая».

Татьяна Рудаковская, директор дирекции утреннего вещания телеканала ОНТ: «Не все знают, что во время Великой Отечественной войны была такая профессия, как слухач. Или что наряду со служебными собаками-минерами были служебные верблюды. Вообще о самом главном в жизни люди не кричат громко, а говорят тихо. И поэтому мы решили вот так тихо, по-домашнему рассказать о каких-то фактах. Чтобы каждый из наших зрителей достал фронтовой альбом деда и полистал его, это то малое, что мы можем сделать для них – людей, благодаря которым мы живем».

9 Мая мы начнем день с неожиданных фактов о войне в «Нашем утре». Конечно, не все они будут развлекательными. Как, например, история выжившей малолетней узницы Минского гетто Фриды Рейзман. И невозможно не заплакать, увидев войну ее глазами

А кто-то помнит из всей войны только 9 мая как свой день рождения. И о них мы подготовили отдельный фильм «Ровесники Победы», где покажем людей, которые последние 75 лет просто не могли грустить в свой день рождения – 9 мая. И каким он был – «Первый день мира».

Борис Герстен, автор документального проекта «Первый день мира»: «Заголовки были самые разные. Региональные газеты писали про посевную, информация же так быстро не распространялась. БелТА все делала, но только к 10 мая все газеты написали об этом. В Минске, конечно, были листовки».

Но, конечно, главное, – это люди. Мы нашли и хотим показать жизненные истории тех, кто иногда в ущерб своей семье спасал сотни жизней. Как Иван Навродский – рискнувший жизнью своих дочерей и жены, чтобы люди целой деревни не повторили судьбу «Хатыни».

Елена Лобач, директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ: «Героев в Беларуси тысячи. Но мы в этот раз решили рассказать о неизвестных подвигах. У нас уже есть возможность разговаривать с четвертым поколением – внуков. То есть получается, что воин, который спас одного человека, на самом деле спас десятки, тысячи жизней».

И конечно, пять серий фильма «Великая победа». Мы начнем показывать их уже завтра. Все детали, собранные воедино. Как пазл «из чего состояла Победа». Что разрывало сердце от счастья и как выживали после смертельного горя? Что давало веру в то, что это закончится и все будет хорошо? Люди, факты, события и детали. Детали жизни наших дедушек и бабушек, которым выпало защищать Беларусь с 1941-го по 1945-й.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram