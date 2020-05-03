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75-летие Великой Победы: телеканал ОНТ подготовил ряд проектов о военных подвигах
Источник материала: ОНТ
Беларусь помнит. Обо всех погибших и обо всех героях той страшной войны. Помнит всегда, а на пороге празднования Дня Победы эта память важна нам особенно. Уже через неделю мы все вместе отпразднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И те, кому мы бесконечно благодарны за 75 лет мира, за саму жизнь, никогда не должны быть забыты. Телеканал ОНТ подготовил целый ряд проектов, которые еще раз напомнят нам о подвигах, которые совершались в борьбе за наше право на мирную и свободную жизнь.
Россонский район – Партизанская республика, по версии Гитлера, которая не сдавалась. Иван Навроцкий – отец Иоанн, спасший деревню, заложив жизни жены и двух дочерей. И истории сотен людей, которые празднуют день рождения 9 мая. Кстати, 9 мая 1945 года первые полосы газет пестрели новостью о посевной, а не о Победе. Воспоминания детей Минского гетто и тех, кто выжил. Все это – меньше процента историй, которые телеканал ОНТ подготовил для эфира на следующей неделе. Чтобы мы все вместе вспомнили «сколько стоило нашей стране 9 Мая».
9 Мая мы начнем день с неожиданных фактов о войне в «Нашем утре». Конечно, не все они будут развлекательными. Как, например, история выжившей малолетней узницы Минского гетто Фриды Рейзман. И невозможно не заплакать, увидев войну ее глазами
А кто-то помнит из всей войны только 9 мая как свой день рождения. И о них мы подготовили отдельный фильм «Ровесники Победы», где покажем людей, которые последние 75 лет просто не могли грустить в свой день рождения – 9 мая. И каким он был – «Первый день мира».
Но, конечно, главное, – это люди. Мы нашли и хотим показать жизненные истории тех, кто иногда в ущерб своей семье спасал сотни жизней. Как Иван Навродский – рискнувший жизнью своих дочерей и жены, чтобы люди целой деревни не повторили судьбу «Хатыни».
И конечно, пять серий фильма «Великая победа». Мы начнем показывать их уже завтра. Все детали, собранные воедино. Как пазл «из чего состояла Победа». Что разрывало сердце от счастья и как выживали после смертельного горя? Что давало веру в то, что это закончится и все будет хорошо? Люди, факты, события и детали. Детали жизни наших дедушек и бабушек, которым выпало защищать Беларусь с 1941-го по 1945-й.
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Беларусь помнит. Обо всех погибших и обо всех героях той страшной войны. Помнит всегда, а на пороге празднования Дня Победы эта память важна нам особенно. Уже через...
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