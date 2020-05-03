Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка

Источник материала: СТВ

Новости США. Америка возглавляет антирейтинг по смертности от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Но вот пример, когда жесткие ограничения и даже страшные цифры статистики не в силах удержать дома. Центральный парк Нью-Йорка. Судите сами, как говорится, ожидание и реальность:















Вот так американцы самоотменяют режим самоизоляции.