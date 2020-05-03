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Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка
Источник материала: СТВ
Новости США. Америка возглавляет антирейтинг по смертности от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но вот пример, когда жесткие ограничения и даже страшные цифры статистики не в силах удержать дома. Центральный парк Нью-Йорка. Судите сами, как говорится, ожидание и реальность:
Вот так американцы самоотменяют режим самоизоляции.
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Новости США. Америка возглавляет антирейтинг по смертности от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом...
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