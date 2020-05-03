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Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка

03.05.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Америка возглавляет антирейтинг по смертности от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Но вот пример, когда жесткие ограничения и даже страшные цифры статистики не в силах удержать дома. Центральный парк Нью-Йорка. Судите сами, как говорится, ожидание и реальность:

Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка

Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка


Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка

Вот так американцы самоотменяют режим самоизоляции.

Люди в материале: Яна Шипко

 
 
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Новости США. Америка возглавляет антирейтинг по смертности от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  «Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом...
 
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