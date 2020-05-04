Какие угрозы стоят перед белорусской финансовой системой из-за коронавируса?

Источник материала: Ежедневник

Финансовая система сегодня является заложником всего того, что происходит в экономике, считают эксперты.

По словам научного сотрудника исследовательского центра BEROC Дмитрия Крука, риски, накопленные в банковской системе, риски госдолга были еще до кризиса и являлись весьма уязвимыми точками для белорусской экономики. Сегодня на фоне того, что происходит в мире, стоит ожидать, что эти риски обострятся.

Перечень сценариев, по которым может развиваться ситуация в финансовой системе, очень широк, и будет зависеть первую очередь от внешних предпосылок, а во вторую - от действий правительства.

Болевые точки

«Первая хроническая болезнь на протяжении последних пяти лет – это качество заемщиков в нашей экономике», – отметил на онлайн-дискуссии «Что ждет белорусскую финансовую систему?» Дмитрий Крук.

Эксперт подчеркнул, что в статистике чаще всего смотрят на заемщиков через банковскую статистику, и там мы можем видеть только чуть больше половины всего долга. Он обратил внимание на то, что около 40% прямого долга предприятий – это долг перед бюджетом (как известно, государство выкупило долги госпредприятий в 2015-2016 годах.)

«Если мы затрагиваем только долги перед банками, то там количество необслуживаемых кредитов не так и велико – около 5%. И хотя этот объем, безусловно, будет увеличиваться, надо отметить, что все то, что признается в качестве необслуживаемых кредитов, не отражает адекватную ситуацию по ряду причин», – заметил экономист.

К примеру, продолжил эксперт, по используемой Нацбанком методике оценки кредитоспособности заемщика, только 20% кредитов относятся к первоклассным.

«То есть качество заемщиков было далеко не самым хорошим до кризиса и последние пять лет вызывало опасения», – подчеркнул Дмитрий Крук.

Следующей особенностью кредитного портфеля экономист назвал его чувствительность к макроэкономической конъюнктуре.

«То, что активы при ухудшении макроэкономической ситуации будут мигрировать в более низкие по качеству категории – это очень важная особенность, и вопрос в том, какая это будет часть активов, какой масштаб», – рассказал Крук.

Что с ликвидностью?

Затронув вопрос ликвидности, экономист отметил, что с ней все неплохо, но это во многом следствие того, что банки очень консервативно подходили к кредитованию в течение последних двух-трех лет.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем инерцию того запаса ликвидности, который сохранился с предыдущих лет», – рассказал Крук.

Однако, по словам эксперта, ему сейчас нередко приходилось слышать от бизнеса, что банки перекрывают механизмы и возможности кредитования. Экономист объясняет это тем, что банки страхуются на случай возможных перебоев с ликвидностью в будущем. А это может происходить по трем причинам: отток депозитов из банковской системы, переформатирование депозитов под изменение депозитов в иностранную валюту и перебои с погашением кредитов.

Еще одна проблема – госдолг

Еще одной уязвимой болевой точкой в экономике страны экономист называет госдолг.

«В нашем случае он переплетен с корпоративным долгом: операциями 2015-2017 годов государство перекредитовало, как я уже говорил, часть предприятий, то есть, по сути, приняло на себя их долг. И еще накоплена значительная часть чистого внешнего долга», – рассказал Дмитрий Крук.

По мнению эксперта, проблема в том, что 97% долга номинировано в иностранной валюте. И если в финансовой системе наступает перебои с ликвидностью именно с иностранной валютой, то со способностью погашать госдолг могут возникать потенциальные вопросы.

Дмитрий Крук в заключение подчеркнул, что финансовая система сегодня является заложником того, насколько глубоко упадет экономика, насколько просядет выручка предприятий и как долго этот процесс будет продолжаться.