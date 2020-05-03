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Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

03.05.2020 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, одной из точек приложения сил на республиканском субботнике стал сквер на улице Папанина. Пока что зеленая зона на территории бывшего военного госпиталя остается «безымянной».

Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

Напомним, мэр Бреста Александр Рогачук предложил брестчанам присоединиться к обсуждению, какое название должен носить сквер и что может стать «изюминкой» этого места отдыха. В Брестский горисполком уже поступают различные предложения.

Своей идеей поделились с корреспондентом Zarya.by работники бывшего Брестского военного госпиталя. Хотя медучреждение было расформировано в 2003 году, члены коллектива продолжают поддерживать связь: они общаются в вайбер-группе «1769 военный госпиталь», а 23 февраля ежегодно собираются на традиционной встрече.

– Для нас очень важно, чтобы память о военных медиках, которые трудились в госпитале, продолжала жить. Ведь история военного госпиталя – это значимая часть истории Бреста, которую обязательно нужно сохранить, – рассуждает Людмила Васильева, работавшая в медучреждении начальником отдела кадров. – Сейчас фактически единственным напоминанием о военном госпитале в Бресте остается сквер на улице Папанина. И мы были рады узнать, что его собираются окультурить и вернуть к жизни.

Изначально единомышленники хотели ратовать за то, чтобы сквер стал официально «Госпитальным» (к слову, многие брестчане так его и называют). Но учли, что может возникнуть путаница, к примеру, с Госпитальным островом Брестской крепости. Поэтому работники и ветераны военного госпиталя предлагают, чтобы в Бресте появился сквер Военных медиков.

Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

– В военном госпитале работали отличные специалисты, у нас лечились военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, «афганцы». Многие медики выполняли свои обязанности в горячих точках, – поясняет Людмила Владиславовна. – Свою лепту в выздоровление каждого пациента вносили и врачи, и медсестры, и санитарочки – весь медперсонал. Это достойные люди, профессионалы своего дела, и назвать в их честь сквер, нам кажется, будет очень правильно. Если потребуется, мы охотно поучаствуем в благоустройстве, высадке деревьев. Надеемся, что наше предложение услышат и поддержат.

После длительного забвения зеленый островок потерял былую привлекательность: одряхлели деревья, заросли дорожки. Однако старожилы помнят, как работники госпиталя высаживали молодые деревца в этом саду. По словам Людмилы Васильевой, по соседству с березами, елями и тополями росли плодовые деревья, урожай с которых использовали на кухне. Был создан в сквере и искусственный водоем. В уютном уголке любили проводить время выздоравливающие.

Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

У заведующего травматологическом отделением УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» Сергея Царева с военным госпиталем на улице Пушкинской, 63 связан не только важный этап трудовой биографии.

- В этом госпитале почти 20 лет служил мой отец Владимир Михайлович начальником медицинского депо. Помню, как меня забирал из детского сада водитель военной «скорой» и отвозил к отцу на работу. А там передавал на попечение медсестер, и пока отец работал, я успевал облазить всю госпитальную территорию, – вспоминает Сергей Владимирович. К слову, он трудился в стенах военного госпиталя с 1994 года и практически до его расформирования.

С теплотой говорит Сергей Царев о коллективе медучреждения, который заслуженно пользовался уважением коллег и пациентов.

- Отец любит рассказывать, что в госпитале побывал народный артист СССР знаменитый актер Николай Крючков, снявшийся в фильме о защитниках Брестской крепости «Бессмертный гарнизон». Среди почетных гостей был летчик-космонавт Павел Попович, – продолжает Сергей Владимирович. – В свое время военный госпиталь являлся одним из ведущих лечебных учреждений областного центра. Здесь работали лучшие специалисты – можно долго перечислять известные фамилии. И было бы замечательно, если бы в обновленном сквере нашлось место для мемориальной доски, которая раньше размещалась на здании госпиталя.

Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

 
Теги: Брест
 
 
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  Как газета Заря сообщала ранее, одной из точек приложения сил на республиканском субботнике стал сквер на улице Папанина. Пока что зеленая зона на территории...
 
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