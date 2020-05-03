Сквер на Папанина предлагают назвать в память о военных медиках

Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, одной из точек приложения сил на республиканском субботнике стал сквер на улице Папанина . Пока что зеленая зона на территории бывшего военного госпиталя остается «безымянной».





Напомним, мэр Бреста Александр Рогачук предложил брестчанам присоединиться к обсуждению, какое название должен носить сквер и что может стать «изюминкой» этого места отдыха. В Брестский горисполком уже поступают различные предложения.

Своей идеей поделились с корреспондентом Zarya.by работники бывшего Брестского военного госпиталя. Хотя медучреждение было расформировано в 2003 году, члены коллектива продолжают поддерживать связь: они общаются в вайбер-группе «1769 военный госпиталь», а 23 февраля ежегодно собираются на традиционной встрече.

– Для нас очень важно, чтобы память о военных медиках, которые трудились в госпитале, продолжала жить. Ведь история военного госпиталя – это значимая часть истории Бреста, которую обязательно нужно сохранить, – рассуждает Людмила Васильева, работавшая в медучреждении начальником отдела кадров. – Сейчас фактически единственным напоминанием о военном госпитале в Бресте остается сквер на улице Папанина. И мы были рады узнать, что его собираются окультурить и вернуть к жизни.

Изначально единомышленники хотели ратовать за то, чтобы сквер стал официально «Госпитальным» (к слову, многие брестчане так его и называют). Но учли, что может возникнуть путаница, к примеру, с Госпитальным островом Брестской крепости. Поэтому работники и ветераны военного госпиталя предлагают, чтобы в Бресте появился сквер Военных медиков.





– В военном госпитале работали отличные специалисты, у нас лечились военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, «афганцы». Многие медики выполняли свои обязанности в горячих точках, – поясняет Людмила Владиславовна. – Свою лепту в выздоровление каждого пациента вносили и врачи, и медсестры, и санитарочки – весь медперсонал. Это достойные люди, профессионалы своего дела, и назвать в их честь сквер, нам кажется, будет очень правильно. Если потребуется, мы охотно поучаствуем в благоустройстве, высадке деревьев. Надеемся, что наше предложение услышат и поддержат.

После длительного забвения зеленый островок потерял былую привлекательность: одряхлели деревья, заросли дорожки. Однако старожилы помнят, как работники госпиталя высаживали молодые деревца в этом саду. По словам Людмилы Васильевой, по соседству с березами, елями и тополями росли плодовые деревья, урожай с которых использовали на кухне. Был создан в сквере и искусственный водоем. В уютном уголке любили проводить время выздоравливающие.





У заведующего травматологическом отделением УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» Сергея Царева с военным госпиталем на улице Пушкинской, 63 связан не только важный этап трудовой биографии.

- В этом госпитале почти 20 лет служил мой отец Владимир Михайлович начальником медицинского депо. Помню, как меня забирал из детского сада водитель военной «скорой» и отвозил к отцу на работу. А там передавал на попечение медсестер, и пока отец работал, я успевал облазить всю госпитальную территорию, – вспоминает Сергей Владимирович. К слову, он трудился в стенах военного госпиталя с 1994 года и практически до его расформирования.

С теплотой говорит Сергей Царев о коллективе медучреждения, который заслуженно пользовался уважением коллег и пациентов.

- Отец любит рассказывать, что в госпитале побывал народный артист СССР знаменитый актер Николай Крючков, снявшийся в фильме о защитниках Брестской крепости «Бессмертный гарнизон». Среди почетных гостей был летчик-космонавт Павел Попович, – продолжает Сергей Владимирович. – В свое время военный госпиталь являлся одним из ведущих лечебных учреждений областного центра. Здесь работали лучшие специалисты – можно долго перечислять известные фамилии. И было бы замечательно, если бы в обновленном сквере нашлось место для мемориальной доски, которая раньше размещалась на здании госпиталя.



