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«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается...
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