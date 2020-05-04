ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Домашняя лиса научилась выполнять команды хозяина не хуже, чем собака

04.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Домашняя лиса научилась выполнять команды хозяина не хуже, чем собака

Видео с дрессированной домашней лисой набирает популярность в соцсетях. Кадры опубликовал один из пользователей YouTube. На них видно, как прирученная домашняя лиса научилась выполнять команды за вкусные угощения.

В частности, на видео животное показывает свое умение лежать по просьбе хозяина. За каждое выполненное «задание» пушистый питомец получает угощение.

Подписчики пользователя оставляют восхищенные комментарии под роликом.

«Какая умница-разумница, прелесть!», «А чавкает-то как!», «Ой, какая смешнулька», – написали они.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с дрессированной домашней лисой набирает популярность в соцсетях. Кадры опубликовал один из пользователей YouTube. На них видно, как прирученная домашняя лиса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика