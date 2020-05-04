Домашняя лиса научилась выполнять команды хозяина не хуже, чем собака

Источник материала: ОНТ

Видео с дрессированной домашней лисой набирает популярность в соцсетях. Кадры опубликовал один из пользователей YouTube. На них видно, как прирученная домашняя лиса научилась выполнять команды за вкусные угощения.

В частности, на видео животное показывает свое умение лежать по просьбе хозяина. За каждое выполненное «задание» пушистый питомец получает угощение.

Подписчики пользователя оставляют восхищенные комментарии под роликом.

«Какая умница-разумница, прелесть!», «А чавкает-то как!», «Ой, какая смешнулька», – написали они.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram