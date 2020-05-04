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Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится
04.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такую маску придумал
Правда, аллергикам, наверное, не подойдёт. Хотя, у них, кажется, на берёзу в основном, а не на цветы реакция организма.
С другой стороны, например, для свадеб или каких-то мероприятий - самое то?
В любом случае, оригинальное и свежее решение, согласны?
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