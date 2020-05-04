Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такую маску придумал брестчанин Кирилл Кветка , занимающийся цветами.





Правда, аллергикам, наверное, не подойдёт. Хотя, у них, кажется, на берёзу в основном, а не на цветы реакция организма.





С другой стороны, например, для свадеб или каких-то мероприятий - самое то?





В любом случае, оригинальное и свежее решение, согласны?