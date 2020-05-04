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Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

04.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такую маску придумал брестчанин Кирилл Кветка, занимающийся цветами.

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

Правда, аллергикам, наверное, не подойдёт. Хотя, у них, кажется, на берёзу в основном, а не на цветы реакция организма.

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

С другой стороны, например, для свадеб или каких-то мероприятий - самое то?

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

В любом случае, оригинальное и свежее решение, согласны?

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится
Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится

Брестчанин придумал маску из цветов. Аллергикам точно не понравится
 
 
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  Вот такую маску придумал брестчанин Кирилл Кветка, занимающийся цветами. Правда, аллергикам, наверное, не подойдёт. Хотя, у них, кажется, на берёзу в основном, а...
 
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