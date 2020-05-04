Сколько метеоритов падает на Землю за год

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Часто на Землю падают метеориты массой от 50 граммов до 10 килограммов





korrespondent.net В расчет не брали мелкие камни массой меньше 50 гр и пыль, которая ежесекундно бомбардирует нашу планету, пишет





Британские ученые вычислили, что ежегодно на поверхность Земли приземляется около 40 000 тонн космического материала. В основном это пыль, но около 16 000 тонн приходится на метеориты массой от 50 граммов до 10 килограммов. Об этом сообщает ВВС.





“Большинство метеоритов, упавших на Землю, очень маленькие. Крупные объекты - редкость”, - говорит Джефф Эватт, профессор Манчестерского университета.





Свои вычисления ученые проводили в Антарктиде.





“Антарктида - лучшее место для поиска метеоритов. Причина проста - упавшие на лед камни хорошо заметны, они дольше присутствуют на поверхности и потому легче находятся”, - пояснили ученые.









За два года исследований ученые нашли 120 метеоритов и на основе полученных данных создали алгоритм, который посчитал, сколько всего их ежегодно падает на местности, где проводились исследования. Эту же программу использовали, чтобы посчитать количество падений по всему миру.





По словам экспертов, замечают люди лишь малую долю метеоритов. Большая часть космических объектов падают в океан или в те места, где исследования не ведутся. К тому же, на многие мелкие метеориты просто не обращают внимания из-за их маленького размера.





Ранее ученые из Турции и США обнаружили данные, подтверждающие первую в истории смерть человека из-за падения метеорита.



