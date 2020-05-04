|
В Петриковском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся. В салоне нашли двоих погибших
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе Volkswagen врезался в дерево и загорелся, погибли два человека,
Трагедия произошла днем 2 мая недалеко от деревни Лучицы. Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Однако еще до их приезда автомобиль потушили работники лесхоза.
Но, к сожалению, людей спасти не удалось. Внутри нашли двоих погибших. Их личности, как и обстоятельства произошедшего, сейчас устанавливают следователи.
Похожая авария произошла в ночь с 20 на 21 апреля на дороге Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное. Там не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево водитель Volkswagen Passat. После этого автомобиль загорелся. Водитель и пассажир
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутри авто обнаружены два погибших. Их личности, как и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)