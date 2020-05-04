ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Петриковском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся. В салоне нашли двоих погибших

04.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе Volkswagen врезался в дерево и загорелся, погибли два человека, сообщает МЧС.


Трагедия произошла днем 2 мая недалеко от деревни Лучицы. Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Однако еще до их приезда автомобиль потушили работники лесхоза.

Но, к сожалению, людей спасти не удалось. Внутри нашли двоих погибших. Их личности, как и обстоятельства произошедшего, сейчас устанавливают следователи.


Похожая авария произошла в ночь с 20 на 21 апреля на дороге Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное. Там не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево водитель Volkswagen Passat. После этого автомобиль загорелся. Водитель и пассажир погибли.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутри авто обнаружены два погибших. Их личности, как и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько метеоритов падает на Землю за год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика