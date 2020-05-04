Пятикратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами.













ru.oxu.az со ссылкой на "Лента.ру", его слова приводятся на сайте команды. Как передаетсо ссылкой на "Лента.ру", его слова приводятся на сайте команды.





"У меня было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер, и жить на улице было нелегко. Иногда даже нечего было поесть", — заявил Эвра. Футболист вспомнил, как его брат работал в "Макдоналдc", а он сам попрошайничал у входа. Он посчитал, что трудности помогли ему добиться успехов в карьере.





Эвра добавил, что не считает себя жертвой. "Я просто хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни происходило. Если вы верите, что станете кем-то, вы это сделаете", — подытожил он.





Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006-го по 2014 год, был капитаном команды. С английским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат страны, а также один раз — Лигу чемпионов. После ухода из МЮ футболист отыграл три сезона за "Ювентус" и завершил карьеру.



