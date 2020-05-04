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Чемпион Англии: "У меня было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер"

04.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами и попрошайничестве

Пятикратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами.



Как передает ru.oxu.az со ссылкой на "Лента.ру", его слова приводятся на сайте команды.

"У меня было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер, и жить на улице было нелегко. Иногда даже нечего было поесть", — заявил Эвра. Футболист вспомнил, как его брат работал в "Макдоналдc", а он сам попрошайничал у входа. Он посчитал, что трудности помогли ему добиться успехов в карьере.

Эвра добавил, что не считает себя жертвой. "Я просто хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни происходило. Если вы верите, что станете кем-то, вы это сделаете", — подытожил он.

Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006-го по 2014 год, был капитаном команды. С английским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат страны, а также один раз — Лигу чемпионов. После ухода из МЮ футболист отыграл три сезона за "Ювентус" и завершил карьеру.
 
 
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Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами и попрошайничестве
 
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