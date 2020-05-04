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Свыше Br800 тыс. перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков

04.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свыше Br800 тыс. перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков

Профсоюзы и белорусы перечислили в фонд по страхованию медиков более Br800 тыс. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда сегодня в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

«По решению президиума ФПБ был создан фонд по страхованию медиков и других работников. Все отраслевые профсоюзы уже перечисляют деньги. На сегодня собрано Br800 тыс. Этого достаточно, чтобы мы могли оплачивать все страховые случаи. Причем делать это без промедления. К заявлению надо приложить бюллетень, и в течение 3 дней деньги поступят заявителю», — отметил Михаил Орда.

Также профсоюзы оказывают материальную помощь тем белорусам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. «Сформированы кассы взаимопомощи — источники, из которых оказывается материальная поддержка тем, у кого трудное материальное положение. Мы обращаем особое внимание на те предприятия, где сегодня по объективным причинам сложная экономическая ситуация. В первичные профсоюзные организации на таких предприятиях при необходимости поступают деньги из областных и республиканских профсоюзов, таким образом, удается поддержать тех, кому надо помочь», — пояснил он.

К слову, профсоюз не только оказывает точечную помощь, но и помогает решать системные вопросы в стране. Например, в обновленном Трудовом кодексе появились несколько их предложений. Во-первых, в стране законодательно закреплены условия и особенности дистанционной работы. Во-вторых, теперь человек при простоях на предприятии может не увольняться и параллельно подрабатывать в это время в другом месте. Раньше надо было уволиться, а потом снова перетрудоустроиться.

«Профсоюзы всегда ставили во главу угла защиту социальных и трудовых гарантий людей. У профсоюза Беларуси социальная ответственность находится на очень высоком месте, этим можно гордиться», — заключил Михаил Орда.

https://www.belta.by

 
 
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Профсоюзы и белорусы перечислили в фонд по страхованию медиков более Br800 тыс. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда сегодня в эфире программы «Контуры» на...
 
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