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В Минске заработал тепловизор на ж/д вокзале

04.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как там налажена работа в условиях пандемии

На прошлой неделе в тестовом режиме заработал тепловизор на столичном ж/д вокзале, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Устройство стоит на 2 этаже перед залом ожидания. В среднем в сутки оно фиксирует 4-5 человек с повышенной температурой.

— Данные поступают на компьютер к администратору зала, там же дежурит милиционер. Человека, у которого выявили повышенную температуру, вежливо просят спуститься на 1 этаж в медпункт, где окажут помощь врачи 38-й поликлиники. В зависимости от конкретной ситуации медики принимают соответствующие меры: оказывают помощь, выдают больному маску, вызывают скорую и т. д. Подобный алгоритм действий рассматриваем и для тепловизора, который работает в метро на станции «Площадь Ленина», — рассказал А. Дорохович.

Говоря о том, где еще в Минске могут заработать подобные устройства, собеседник подчеркнул: в первую очередь ими надо оснащать вокзалы, аэропорты. В перспективе же чем больше мест массового посещения людей будет оснащено тепловизорами, тем безопаснее станет жизнь горожан.
 
Теги: Минск
 
 
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Как там налажена работа в условиях пандемии
 
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