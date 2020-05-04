Литва, Казахстан и Италия с 4 мая смягчают карантинные меры

Источник материала: ОНТ

Всё больше стран возвращаются к привычному укладу жизни после карантина. С 4 мая Литва снимает запрет на выезд из страны и возобновляет работу консульского отдела.

Также существенно смягчает карантинные меры Казахстан. В обычном режиме начнут работать непродовольственные магазины, фотосалоны и цветочные лавки. А в Италии открываются парки и городские сады, возобновляются занятия спортом и общение с родственниками – при условии соблюдения мер предосторожности.

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