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Литва, Казахстан и Италия с 4 мая смягчают карантинные меры

04.05.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва, Казахстан и Италия с 4 мая смягчают карантинные меры

Всё больше стран возвращаются к привычному укладу жизни после карантина. С 4 мая Литва снимает запрет на выезд из страны и возобновляет работу консульского отдела.  

Также существенно смягчает карантинные меры Казахстан. В обычном режиме начнут работать непродовольственные магазины, фотосалоны и цветочные лавки. А в Италии открываются парки и городские сады, возобновляются занятия спортом и общение с родственниками – при условии соблюдения мер предосторожности.   

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Всё больше стран возвращаются к привычному укладу жизни после карантина. С 4 мая Литва снимает запрет на выезд из страны и возобновляет работу консульского отдела....
 
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