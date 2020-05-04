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Нескучная самоизоляция вместе с БРСМ

04.05.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Нескучная самоизоляция вместе с БРСМ

В условиях пандемии многие вынуждены оставаться дома. Но что делать, если все запланированные дела по дому выполнены, любимые книги прочитаны и просмотрены все новинки кино? На этот случай Дубровенский районный комитет ОО «БРСМ»  присоединился к участию в различных проектах и конкурсах для раскрытия вашего творческого потенциала. Рассказываем о них.

«Витебщина-Live 2020»

Проект представляет собой видео-экскурс по уголкам малой родины. Участие в конкурсе позволит вам ощутить себя настоящим видео-блогером. Для этого необходимо снять видеоролик до 3-х минут с виртуальной экскурсией по одной из достопримечательностей района, загрузить на любой файлообменник и указать в заявке ссылку на него. Лучшие виртуальные экскурсии будут опубликованы в группе областного комитета ОО «БРСМ», а победитель получит ценный приз!

Конкурс продлится до 20 мая.

«Мой выбор — ЗОЖ!»

Ведешь здоровый образ жизни? Значит этот конкурс для тебя! Находи в социальной сети «Вконтакте» сообщество «Молодежь Дубровенщины|БРСМ» и участвуй в фотоконкурсе. Важно в описании фото рассказать: «ЗОЖ для меня — это…». С 8 по 11 мая пройдет интернет-голосование за лучшее фото, в котором ты можешь принять участие. 12 мая по итогам голосования будет определен победитель. Может быть, им станешь ты?

#спасибомедикам

Республиканская акция #спасибомедикам стала очень популярной среди пользователей интернета. Каждый день запросы по этому хештегу выдают все больше результатов, ведь это самое малое, что мы можем сделать для работников медицины — сказать им спасибо в такое непростое время. Но еще приятнее получать слова  благодарности от руки и от чистого сердца. Поэтому пожелания можно написать в открытке, изготовив ее самостоятельно или обратившись в районный комитет ОО «БРСМ». По­слание можно отправить в любое медицинское учреждение или для конкретного медицинского работника. Также размещайте пост на своей страничке Вконтакте с обязательным использованием хештегов #спасибомедикам, #МолодежьДубровенщины, #БРСМДубровно и #брсмво. Лучшие фотографии будут отмечены дипломами и сувенирами от районного комитета ОО «БРСМ».

 «Поезд памяти»: «75 песен о войне»

24 апреля стартовала областная акция «Поезд памяти» «75 песен о войне». В рамках этого проекта необходимо записать видео, в котором вы поете песню военных лет. Обязательным условием участия является исполнение композиции в тематическом костюме — то есть в военной форме или одежде 40-50-х гг. с приколотой бутоньеркой «Цветы Великой Победы». Исполнение осуществляется под аккомпанемент любого музыкального инструмента — гитары, баяна, аккордеона и так далее, либо с помощью современных технических средств, например, блютуз-колонки, но без микрофона. В качестве декораций используйте цветущую яблоню или другой живописный фон.  Избегайте посторонних шумов.

«Беларусь помнит. Помнит каждого»

С 1 мая в районном комитете стартовала акция «Беларусь помнит. Помнит каждого». Для участия необходимо прислать на электронную почту районного комитета ОО «БРСМ» свою фотографию с портретом родственника, который являлся участником Великой Отечественной войны, указав краткую информацию о нем. Также фотографию можно разместить на своей страничке «Вконтакте», используя хештеги #МолодежьДубровенщины, #БРСМДубровно, #75летПобеде и #брсмво.

Подробности можно узнать в районном комитете ОО «БРСМ» по телефону 5-11-74.

Анна ХАДКЕВИЧ.

 
 
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