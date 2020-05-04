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Ловкость рук и никаких гаджетов. Рассказываем, как избавиться от нежелательных волос без помощи мастера

04.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали о том, как в период самоизоляции заменить косметолога, парикмахера и мастера по маникюру. Сегодня продолжаем эту карантинную серию и объясняем, как поступить с нежелательными волосками на теле, когда в салон идти нельзя.

В этом материале мы не будем говорить про различные гаджеты для эпиляции (в том числе фото- и лазерной — рекомендовать технику должен специалист), а также про бритвенные станки, так как это достаточно травматичный способ. Мы расскажем про относительно безопасные техники и бюджетные (в пределах 25 рублей за продукт) косметические средства, которые могут купить жители Беларуси в режиме онлайн.

Вариант № 1. Шугаринг

Почему именно сахар, а не воск? Поясняем: для того чтобы провести процедуру восковой эпиляции в домашних условиях, необходим воскоплав. Это прибор, который растапливает воск, после чего поддерживает его оптимальную температуру. Воскоплав — удовольствие не из дешевых, а без него слишком велик риск перестараться с подогревом и получить термический ожог. Поэтому мы советуем остановиться на технике шугаринга: сахарную пасту растапливать не нужно (лишь подогревать, и то не каждую).

А вот вам и еще пара плюсов в копилку шугаринга: для него не нужны шпатели и специальные полоски.

Первый этап процедуры — подготовка кожи. Для начала зону «боевых» действий необходимо обработать дезинфектором: уверены, сейчас он у вас точно найдется. Антисептик, к слову, выполняет также роль обезжиривателя и удаляет излишки себума, которые могут помешать пасте зацепиться за волоски.

После антисептика нужно присыпать кожу тальком. Это может быть обычная детская присыпка, косметический тальк из аптеки или же специальные пудры — как, например, у Domix Green Professional (без добавок) и DepilTouch (с ментолом для облегчения болевых ощущений).



Теперь можно приступать к эпиляции. Как правило, производители указывают, что делать с пастой, в инструкции к продукту: обязательно изучите этот мануал. Если вкратце — пасту нужно слегка разогреть (например на водяной бане), проверить на липкость и температуру, взять необходимое количество и нанести на кожу. Наносим против роста волос, срываем — по направлению роста. Не факт, что все получится с первого раза, но вы справитесь!

Как выбрать пасту? Исходя из типа ваших волос: чем они жестче, тем жестче должна быть паста. Как правило, для ног и рук подходит средняя. Мы рекомендуем присмотреться к пастам от Saona и ShelkaVista.



После того как волоски удалены, пройдитесь по коже тканевой салфеткой, смоченной водой. Использовать для этих целей заводские влажные салфетки не стоит: можно спровоцировать раздражение.

Вариант № 2. Депиляция кремом

Если шугаринг в домашних условиях вас не устраивает, попробуйте удалить нежелательную растительность с помощью специального крема. Это очень легкий и не травмоопасный метод, однако подойдет он не всем: людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами депиляционный крем противопоказан.

Впрочем, и на нормальной коже такие средства могут спровоцировать раздражения, аллергические реакции и даже термические ожоги. Поэтому запоминаем: сначала тестируем крем на небольшом участке кожи и выдерживаем его ровно столько, сколько говорит производитель. Ни секундой дольше.

На рынке представлено большое количество подобных кремов. Одни из самых бюджетных — у польской марки Eveline (только не ведитесь на обещания «для аллергиков» — это опасно).


Также неплохой и недорогой крем есть у итальянского бюджетного бренда Evoluderm: в его составе — экстракт алоэ, который смягчает действие активных компонентов.


И, конечно же, у специализированной марки Veet: самый удачный вариант — для депиляции в душе.


А что потом?

После эпиляции (или депиляции) за кожей нужно поухаживать. Причем так, чтобы не спровоцировать раздражение — а это, поверьте, сделать очень легко, ведь после процедуры могут остаться незаметные глазу микротравмы.

Для постдепиляционного ухода подходит гель алоэ: его можно найти как у аптечных, так и у корейских брендов. Но есть и специализированные средства. Например, освежающий гель с ментолом и камфорой от Kapous: ментол охлаждает и снимает болевые ощущения, камфора оказывает противовоспалительный эффект (и имеет очень яркий аромат — имейте в виду).


У бренда Aravia Professional есть удачные сливки с восстанавливающим кожу компонентом — Д-пантенолом, и успокаивающим — бисабололом. Благодаря текстуре средство быстро впитывается и очень комфортно в использовании.


А еще можно обратить внимание на ментоловый гель от ItalWax.


Помимо ментола в нем есть алоэ вера: оба компонента направлены на снижение болевых ощущений и дискомфорта после процедуры.

 
 
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В этом материале мы не будем говорить про различные гаджеты для эпиляции (в том числе фото- и лазерной - рекомендовать технику должен специалист), а также про...
 
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