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Белорусы теперь могут раз в месяц бесплатно узнавать о своих долгах банкам

04.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 мая 2020 белорусы смогут бесплатно как минимум раз в месяц узнавать о своей задолженности перед банками с информацией о сумме основного долга, процентах и штрафах/пенях. Появится и ряд других нововведений. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.




В соответствии с обновленной Инструкцией банк обязан предоставлять кредитополучателю по запросу по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения информацию о задолженности по кредитному договору. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка (штраф, пеня).

Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. «Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности» – поясняют в Нацбанке.

В Инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.
 
 
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С 1 мая 2020 белорусы смогут бесплатно как минимум раз в месяц узнавать о своей задолженности перед банками с информацией о сумме основного долга, процентах и...
 
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