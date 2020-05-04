Белорусы теперь могут раз в месяц бесплатно узнавать о своих долгах банкам













В соответствии с обновленной Инструкцией банк обязан предоставлять кредитополучателю по запросу по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения информацию о задолженности по кредитному договору. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка (штраф, пеня).





Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. «Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности» – поясняют в Нацбанке.





В Инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.