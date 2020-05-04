Алексей Бага: прошу болельщиков БАТЭ набраться терпения и убрать в сторону критику, по которой мы впереди планеты всей













"Что касается первых шести-семи туров, то это слишком маленький отрезок чемпионата, чтобы делать выводы. Очень прошу всех болельщиков набраться терпения и убрать в сторону критику, по которой мы впереди планеты всей, не критиковать ребят, тренерский штаб, руководство. Все будет нормально, команда будет на своих лидирующих позициях. Просто терпите и болейте за игроков команды. Еще ни одна из проблем наш клуб не останавливала", — констатировал наставник в программе "Итоги недели" на канале "Беларусь 5".





После седьмого тура БАТЭ поднялся в тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата Беларуси.



