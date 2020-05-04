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Алексей Бага: прошу болельщиков БАТЭ набраться терпения и убрать в сторону критику, по которой мы впереди планеты всей

04.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага призвал болельщиков отказаться от критики клуба на стартовом отрезке чемпионата Беларуси.




"Что касается первых шести-семи туров, то это слишком маленький отрезок чемпионата, чтобы делать выводы. Очень прошу всех болельщиков набраться терпения и убрать в сторону критику, по которой мы впереди планеты всей, не критиковать ребят, тренерский штаб, руководство. Все будет нормально, команда будет на своих лидирующих позициях. Просто терпите и болейте за игроков команды. Еще ни одна из проблем наш клуб не останавливала", — констатировал наставник в программе "Итоги недели" на канале "Беларусь 5".

После седьмого тура БАТЭ поднялся в тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата Беларуси.
 
 
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Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага призвал болельщиков отказаться от критики клуба на стартовом отрезке чемпионата Беларуси.
 
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