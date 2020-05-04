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«Беларусь помнит»: Какие акции в стране проводят к 75-летию Великой Победы
Источник материала: ОНТ
Благотворительный проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» завершается 4 мая. Его посвятили 75-летию Великой победы.
За две недели инициативная молодёжь привела в порядок сотни памятников Великой отечественной. В преддверии праздника благоустроили не только крупные мемориальные комплексы, но и небольшие братские могилы по всей стране. Но работа ведется не только на земле, но и в онлайн-режиме – к празднику готовят ещё одну акцию.
Уже завтра Республиканский союз молодёжи дает старт ещё одной акции: эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого». С 5 по 9 мая живые цветы возложат к местам воинской славы во всех уголках Беларуси.
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Благотворительный проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» завершается 4 мая. Его посвятили 75-летию Великой победы. За две недели инициативная...
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