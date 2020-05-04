ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обоняние поможет диагностировать состояние мозга

04.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нейробиологи из Кембриджского университета предложили использовать обонятельные тесты для того, чтобы точно диагностировать состояние пациентов с тяжелыми травмами мозга.




 
По словам ученых, определить состояние сознания мозга человека после серьезной травмы достаточно трудно, и существующие методы дают ошибочный результат примерно в 40% случаев. При этом точная диагностика особенно важна, когда пациент сохраняет минимальную психическую или же впал в вегетативное состояние. Исходя из диагностированного состояния мозга выбираются методы лечения, прогнозируется вероятность восстановления, а некоторых случаях принимается решение об отключении от поддерживающей аппаратуры.

Кембриджские нейробиологи предположили, что повысить точность такой диагностики можно с помощью обонятельных тестов. Связанные с обонянием функции мозга входят в число базовых и поддерживаются наиболее древними отделами, а у здорового человека мозг реагирует на запах и в состоянии бодрствования, и во сне.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые отобрали 46 находящихся без сознания пациентов с тяжелыми травмами мозга. Им в случайном порядке по десять раз давали понюхать три пробирки - с приятно пахнущим шампунем, неприятно пахнущей рыбой и вообще без запаха - и одновременно замеряли объем вдыхаемого воздуха, чтобы выявить реакцию. Перед экспериментом пациентам объясняли его суть, чтобы еще раз убедиться в отсутствии признаков того, что они слышат и понимают то, что им говорят.

Пациенты, сохранившие минимальную психическую активность, реагировали на запах или его отсутствие, хотя реакция была одинакова и на шампунь, и на рыбу. Находившиеся в вегетативном состоянии, реагировали только в части случаев.

Но самые интересные результаты ученые получили только спустя время. Через три с половиной года после эксперимента 91% тех, кто среагировал на запах, продолжали оставаться в живых, а 63% не показавших никакой реакции умерли. А кроме того, все различавшие запахи пациенты продемонстрировали тенденцию к восстановлению деятельности мозга.

"Мы обнаружили, что если пациенты в вегетативном состоянии показывали обонятельную реакцию, то затем они восстанавливались по меньшей мере до минимальной психической активности. В некоторых случаях различение запахов было единственным признаком восстановления мозга, другие признаки появлялись значительно позже - через дни, недели или месяцы", - говорит один из авторов исследования доктор Анат Арци.

Как передает портал "Популярная механика", результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature, и авторы уверены, что доказавшие свою эфф тивность обонятельные необходимо как можно раньше включить в число методов диагностики пациентов с тяжелыми травами мозга.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нейробиологи из Кембриджского университета предложили использовать обонятельные тесты для того, чтобы точно диагностировать состояние пациентов с тяжелыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь помнит»: Какие акции в стране проводят к 75-летию Великой Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика