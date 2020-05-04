Обоняние поможет диагностировать состояние мозга













По словам ученых, определить состояние сознания мозга человека после серьезной травмы достаточно трудно, и существующие методы дают ошибочный результат примерно в 40% случаев. При этом точная диагностика особенно важна, когда пациент сохраняет минимальную психическую или же впал в вегетативное состояние. Исходя из диагностированного состояния мозга выбираются методы лечения, прогнозируется вероятность восстановления, а некоторых случаях принимается решение об отключении от поддерживающей аппаратуры.





Кембриджские нейробиологи предположили, что повысить точность такой диагностики можно с помощью обонятельных тестов. Связанные с обонянием функции мозга входят в число базовых и поддерживаются наиболее древними отделами, а у здорового человека мозг реагирует на запах и в состоянии бодрствования, и во сне.





Чтобы проверить свою гипотезу, ученые отобрали 46 находящихся без сознания пациентов с тяжелыми травмами мозга. Им в случайном порядке по десять раз давали понюхать три пробирки - с приятно пахнущим шампунем, неприятно пахнущей рыбой и вообще без запаха - и одновременно замеряли объем вдыхаемого воздуха, чтобы выявить реакцию. Перед экспериментом пациентам объясняли его суть, чтобы еще раз убедиться в отсутствии признаков того, что они слышат и понимают то, что им говорят.





Пациенты, сохранившие минимальную психическую активность, реагировали на запах или его отсутствие, хотя реакция была одинакова и на шампунь, и на рыбу. Находившиеся в вегетативном состоянии, реагировали только в части случаев.





Но самые интересные результаты ученые получили только спустя время. Через три с половиной года после эксперимента 91% тех, кто среагировал на запах, продолжали оставаться в живых, а 63% не показавших никакой реакции умерли. А кроме того, все различавшие запахи пациенты продемонстрировали тенденцию к восстановлению деятельности мозга.





"Мы обнаружили, что если пациенты в вегетативном состоянии показывали обонятельную реакцию, то затем они восстанавливались по меньшей мере до минимальной психической активности. В некоторых случаях различение запахов было единственным признаком восстановления мозга, другие признаки появлялись значительно позже - через дни, недели или месяцы", - говорит один из авторов исследования доктор Анат Арци.





Как передает портал "Популярная механика", результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature, и авторы уверены, что доказавшие свою эфф тивность обонятельные необходимо как можно раньше включить в число методов диагностики пациентов с тяжелыми травами мозга.