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Два человека сгорели в машине после ДТП под Петриковом
Источник материала: Партизан
Два человека погибли в результате аварии в Петриковском районе, о страшном ДТП рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото: МЧС
Авария случилась днем в субботу 2 мая. Около 14:30 спасателям поступило сообщение о том, что горит легковой автомобиль Volkswagen Golf в одном километре от деревни Лучицы по дороге Лучицы-Секеричи.
Выяснилось, что легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Авто потушили работники лесхоза еще до приезда спасателей. Работники МЧС по прибытии на место обнаружили в салоне сгоревшей машины тела двоих человек.
В данный момент выясняются личности погибших водителя и пассажира. Также разыскивают владельца Volkswagen.
"Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Петриковского РСК", - заключили в МЧС.
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Два человека погибли в результате аварии в Петриковском районе, о страшном ДТП рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
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