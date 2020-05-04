Два человека сгорели в машине после ДТП под Петриковом





Фото: МЧС





Авария случилась днем в субботу 2 мая. Около 14:30 спасателям поступило сообщение о том, что горит легковой автомобиль Volkswagen Golf в одном километре от деревни Лучицы по дороге Лучицы-Секеричи.





Выяснилось, что легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Авто потушили работники лесхоза еще до приезда спасателей. Работники МЧС по прибытии на место обнаружили в салоне сгоревшей машины тела двоих человек.





В данный момент выясняются личности погибших водителя и пассажира. Также разыскивают владельца Volkswagen.





"Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Петриковского РСК", - заключили в МЧС.



