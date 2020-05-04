ИП: В суровом климате выживают простейшие

«Наше мнение» . «Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – наиболее простой способ начать собственное дело. Именно поэтому эту возможность чаще всего используют мелкие предприниматели», — пишет председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин в комментарии на сайте





По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на 1 января 2020 года число индивидуальных предпринимателей составило 257,0 тыс., а на 1 марта 2020 – 260,5 тыс.





По данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за первый квартал 2020 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 12942 субъекта хозяйствования из них 2995 юридических лиц и 9947 индивидуальных предпринимателей.





«Однако будучи самой многочисленной группой субъектов хозяйствования, индивидуальные предприниматели вносят самый малый вклад в наполнение бюджета даже по сравнению с другими субъектами малого предпринимательства», — констатирует лидер предпринимателей.





По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, вклад индивидуальных предпринимателей в наполнение бюджета составил за 2019 год 2,2%, за январь-февраль 2020 г. – 3,3%.





Однако, отмечает Сергей Балыкин, основная функция малого бизнеса, скорее, – социальная. Она заключается в создании рабочих мест, прежде всего, для самих малых предпринимателей и членов их семей.





«И если человек, ничего не получая от государства, решает свои проблемы самостоятельно, да еще и создает некую услугу или поставляет на рынок товар, то он, безусловно, полезен для общества», — считает автор комментария.





И еще одно обстоятельство, на которое обращает внимание Сергей Балыкин. Будучи самой простой и самой многочисленной группой субъектов хозяйствования, индивидуальные предприниматели являются также и самой устойчивой.





«Разумеется, именно как группа. Потеря даже значительной части членов, не уничтожает группу в целом. Более того, выбывшие субъекты заменяются новыми, пришедшими по собственной инициативе. Именно это качество индивидуальных предпринимателей делает их неоценимым и, к сожалению, неоцененным резервом для белорусской экономики», — резюмирует лидер предпринимателей.



