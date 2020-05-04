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Рыбакам на заметку: будьте осторожны вблизи воздушных линий электропередач

04.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Из опыта последних лет следует, что одним из источников опасности для любителей рыбной ловли является электричество, а именно воздушные линии электропередач (ВЛ) проходящие над водоёмами или вблизи них.

С наступлением тёплого периода года активность рыбаков возрастает, и в азарте рыбной ловли некоторые из них забывают о скрывающейся опасности вблизи водоёмов. В сочетании с современными лёгкими и прочными удилищами из углепластиковых материалов (проводящими электрический ток) и влажными руками приближение или прикосновение к проводам воздушной линии несёт смертельную опасность.

Так, житель г. Костюковичи, выходя со двора дома, приблизился разложенным удилищем на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ и получил электротермические ожоги кистей рук.

В Пинском районе вблизи д.Городище, рыболов при перемещении от реки к затону с разложенным удилищем приблизил удилище к проходящей рядом ВЛ-10кВ, получив при этом электрошок.

Граждане! Даже в часы отдыха не забывайте об опасности, которую представляют собой линии электропередачи.

Не приближайтесь сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим токоведущим частям на расстояние менее 2 метров, ПОМНИТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям

При выборе места для рыбалки или отдыха, запуска воздушных змеев и моделей летательных аппаратов, при сборе грибов и ягод ИЗБЕГАЙТЕ трасс прохождения воздушных и кабельных линий.

Обращайте внимание на предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним на расстояние 8 метров и сообщите об этом диспетчеру электросетей по телефону 144.

 

Владимир КОЗАК,

старший инспектор энергоинспекции

 
 
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Из опыта последних лет следует, что одним из источников опасности для любителей рыбной ловли является электричество, а именно воздушные линии электропередач (ВЛ)...
 
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