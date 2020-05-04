Беларусь не отступила от плана реагирования на учения НАТО у своих границ - Лукашенко

"Мы пока следуем в этом плане (мероприятий ко Дню Победы – ИФ). Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.





"Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - заявил президент.





По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. "Но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации", - отметил Лукашенко.





Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планировало провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Планировалось, что эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.









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Александр Лукашенко поручал разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ, пишет interfax.by Со своей стороны, президент Беларусипоручал разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ, пишет









23 марта Минобороны Беларуси сообщило, что внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил республики перешла к активной фазе - комплексному учению с участием порядка 6 тыс. человек. Отмечалось, что учение является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у белорусских границ.





"Всего предполагается задействовать порядка 6 тыс. человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения. В настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач", - отметили тогда в Минобороны Беларуси.



