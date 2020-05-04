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Законопроект об амнистии к 75-летию Победы поступил в Палату представителей

04.05.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Законопроект об амнистии к 75-летию Победы поступил в Палату представителей

В Палату представителей Национального собрания Беларуси поступил законопроект «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на сайте парламента. 

В настоящее время проект закона находится на рассмотрении в Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Верховный суд подготовил законопроект по поручению Главы государства. Круг лиц, которые подпадают под амнистию, в этом году расширен. Так, в него включили несовершеннолетних, совершивших преступление в области незаконного оборота наркотиков. На них эта мера будет распространяться, независимо от частей ст.328 УК РБ. 

Для осужденных задействуют институт поручительства. Ходатайства будут рассматриваться лишь в том случае, когда кроме материалов дела поступят поручительства от близких родственников, которые должны будут взять детей на поруки и контролировать их. Поручители также должны предоставить конкретные меры социализации освобожденных. 

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В Палату представителей Национального собрания Беларуси поступил законопроект «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,...
 
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