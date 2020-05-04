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Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали
Источник материала: СТВ
Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены.
Новые фото певца были
30 апреля кумир молодежи 90-х отметил 46-летие. Скорее всего, снимки были сделаны именно на праздновании дня рождения.
Ульяна Каракоз:
Снимок разошелся по фанатским группам артиста. Многие поклонники отметили, что хотели бы, чтобы певец вернулся в творчество.
Андрей Губин много лет ведет непубличный образ жизни. В середине 2000-х у исполнителя хита «Такие девушки, как звезды» была диагностирована болезнь нервной системы, при которой у него онемевает часть тела.
Недавно в сети появились новости, что певец готовит новый альбом. Слухи это или нет – пока неясно.
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Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены. Новые фото певца были опубликованы на странице в Instagram у его знакомой –...
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