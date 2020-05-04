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Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали

04.05.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены.    

Новые фото певца были опубликованы на странице в Instagram у его знакомой – композитора Ульяны Каракоз.    

30 апреля кумир молодежи 90-х отметил 46-летие. Скорее всего, снимки были сделаны именно на праздновании дня рождения.    

Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали
Фото: instagram.com/ulianakarakoz

Ульяна Каракоз:
Наконец Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время.    

Снимок разошелся по фанатским группам артиста. Многие поклонники отметили, что хотели бы, чтобы певец вернулся в творчество.    

Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали
Фото: instagram.com/ulianakarakoz

Андрей Губин много лет ведет непубличный образ жизни. В середине 2000-х у исполнителя хита «Такие девушки, как звезды» была диагностирована болезнь нервной системы, при которой у него онемевает часть тела.   

Недавно в сети появились новости, что певец готовит новый альбом. Слухи это или нет – пока неясно.    

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства? (читать далее)   

Люди в материале: Андрей Губин, Ульяна Каракоз

 
 
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Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены.     Новые фото певца были опубликованы на странице в Instagram у его знакомой –...
 
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