Врачи назвали самые вредные привычки людей во время самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью «Вечерней Москве» .

По словам диетолога, самая большая ошибка людей на самоизоляции – это ночные переедания.

Александра Кириленко утверждает, что это путь к ожирению, появлению сахарного диабета и возникновению заболеваний сердца. Также при этом ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции. Из пагубных привычек наравне с перееданием врач отметила злоупотребление к спиртному.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев из ошибок на самоизоляции назвал долгое сидение за компьютером.

Малоподвижный образ жизни способен увеличить риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Специалист призвал пять раз в неделю вне зависимости от возраста выполнять различные физические нагрузки.

Фото: iStock





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