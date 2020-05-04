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Врачи назвали самые вредные привычки людей во время самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью
По словам диетолога, самая большая ошибка людей на самоизоляции – это ночные переедания.
Александра Кириленко утверждает, что это путь к ожирению, появлению сахарного диабета и возникновению заболеваний сердца. Также при этом ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции. Из пагубных привычек наравне с перееданием врач отметила злоупотребление к спиртному.
Врач-иммунолог Анатолий Устющев из ошибок на самоизоляции назвал долгое сидение за компьютером.
Малоподвижный образ жизни способен увеличить риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Специалист призвал пять раз в неделю вне зависимости от возраста выполнять различные физические нагрузки.
Фото: iStock
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Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью «Вечерней...
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