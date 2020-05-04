Эрудит Илья Байдак из Высокого поучаствовал в шоу «Я знаю!»

Источник материала: Полесская правда

По выходным на телеканале «Беларусь 1» выходит совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь «Я знаю!». В интеллектуальном шоу участвуют самые эрудированные, смелые, инициативные и находчивые школьники со всей страны.

Приятно, что в их числе есть и представители Пинщины. Так, совсем недавно на проекте побывал Илья Байдак из Высоковской средней школы имени Днепровской флотилии.

Сразу хочется отметить, что кандидатура Ильи для участия в проекте была не случайной – он занял первое место в районном конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в науку» в секции «Человек и современное общество». После этой яркой победы и последовало приглашение попробовать свои силы в телевикторине.

– Считаю, что попасть на самый масштабный образовательно-соревновательный проект на нашем телевидении – уже большая удача. Я был в курсе, что есть такое шоу для школьников, но, что сам когда-нибудь стану его участником, даже и не представлял, – делится эмоциями Илья.

Времени на подготовку к интеллектуальному шоу было не так уж много – около месяца. Парень просматривал предыдущие выпуски программы, искал в Интернете интересные темы и читал дополнительную информацию. Но все же основной упор делал на школьную программу. Любимые предметы выпускника – физика и математика.

– Съемки проходили на базе «Беларусьфильма». Мне очень понравилось, испытал много эмоций – конечно, вначале немного волновался, все-таки вокруг было много камер. Но потом появилась уверенность, да и ведущие Георгий Колдун и Дмитрий Новик создали комфортную доброжелательную обстановку, много шутили и общались с нами и нашими педагогами. Так что всё прошло на позитиве. После съемок можно было сфотографироваться с ведущими, – вспоминает Илья.

Большую моральную поддержку Илье на съемках оказывали учитель истории и обществоведения Наталья Алексеевна Гончаренко (именно под ее руководством Илья готовился к районному конкурсу исследовательских работ) и мама Елена Евгеньевна. Дома переживали за него родные, коллектив Высоковской школы и одноклассники, которые после съемок буквально обрывали телефон. Всем было интересно, когда же выпуск программы выйдет в эфир.

Нашему земляку удалось пройти два тура викторины. К сожалению, баллы, набранные во втором туре, не позволили дальше продолжить игру. Илья получил диплом участника проекта, памятные подарки и сладости, а самое главное – новый интересный опыт, который, несомненно, пригодится ему в будущем. Вопросы в игре были на разные темы – как из географии, биологии, химии, литературы, истории, геометрии, так и на эрудицию и кругозор. А соперниками Ильи стали его ровесники из разных городов Беларуси. Всего на площадке боролись за победу 12 старшеклассников. Выпуск проекта показали 4 апреля, найти и посмотреть его можно в Интернете.

Илья Байдак мечтает связать свою жизнь с программированием и компьютерными технологиями, всё время отдает учебе и подготовке к централизованному тестированию. Помимо учебы, увлекается рисованием в графическом стиле, недавно начал осваивать акварельные и акриловые краски. А еще Илья любит готовить, особенно ему удается выпечка. Коронные блюда – шарлотка с шифоновым бисквитом и шоколадный десерт брауни.

К слову, в дружной семье Байдак трое детей. Илья оканчивает школу, Стас учится в пятом классе, а шестилетняя Машенька пойдет в школу в следующем году. Мама, Елена Евгеньевна, работает в Высоковской средней школе секретарем-библиотекарем, а папа Борис Васильевич – электромонтером в Пинских электросетях. Главный помощник родителей – Илья. Он ответственный и целеустремленный, серьезный не по годам. Уже в столь юном возрасте он четко планирует свое время – успевает хорошо учиться, готовиться к тестированию, помогать родителям по хозяйству, а также принимает активное участие в жизни школы, участвует во многих конкурсах, ведет мероприятия.

Пожелаем Илье и дальше быть таким активным и настойчивым, верить в свои силы и достигать поставленных целей!